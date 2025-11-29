Σπίτι στο Κερατσίνι «τερματίζει» τον χριστουγεννιάτικο στολισμό και γίνεται viral στο TikTok

Ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο για τα Χριστούγεννα φαίνεται πως είχε ο κάτοικος σπιτιού στο Κερατσίνι και το πραγματοποίησε με επιτυχία, σκεπάζοντας κυριολεκτικά ολόκληρο το κτίριο με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και γιορτινές διακοσμήσεις.

Το βίντεο από το στολισμό έγινε αμέσως viral στο TikTok, αποσπώντας χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σπίτι αυτό «κλέβει την παράσταση» στον χριστουγεννιάτικο στολισμό, καθώς αυτό είναι μια παράδοση χρόνων.

Τα φωτεινά σχέδια, οι γιρλάντες, τα χρωματιστά φώτα και οι εντυπωσιακοί Άγιοι Βασίληδες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παραμύθι.

Οι χρήστες του TikTok σχολιάζουν την εκπληκτική δημιουργία, εκφράζοντας απορία μάλιστα για το μέγεθος του στολισμού και τον χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί.