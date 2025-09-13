Από Σεπτέμβριο σε κλίμα... Χριστουγέννων - Viral η πολυκατοικία που στολίστηκε στη Θεσσαλονίκη

Τι και αν καλά καλά δεν έχει μπει ο Σεπτέμβρης; Το καλοκαίρι μπορεί να έχει περάσει λίγες μονάχα μέρες ημερολογιακά αλλά κάποιοι φανατικοί υποστηρικτές των Χριστουγέννων μετρούν ήδη αντίστροφα για την αγαπημένη τους γιορτή γεγονός που έγινε viral από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένοικοι πολυκατοικίας στη δυτική μεριά της πόλης, στις Συκιές βιάστηκαν λίγο παραπάνω να φορέσουν τα…γιορτινά τους όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok. Σε αυτό φαίνεται, η πολυκατοικία στις Συκιές να έχει γεμίσει με πολύχρωμα λαμπάκια, και είναι… έτοιμη για τα Χριστούγεννα παρά το ότι είναι ακόμη Σεπτέμβριος.

Στο χιουμοριστικό βίντεο που αναρτήθηκε, αναφέρει η λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…».

Βέβαια, όσοι είναι από την περιοχή, δήλωσαν σε σχόλια πως το εν λόγω σπίτι είναι στολισμένο με λαμπιόνια… όλον τον χρόνο, με άλλους να σχολιάζουν χαριτωμένα, πως είναι «μόνιμα σε χριστουγεννιάτικο mood».