Ελλάδα Viral Χριστούγεννα Θεσσαλονίκη Local News

Από Σεπτέμβριο σε κλίμα... Χριστουγέννων - Viral η πολυκατοικία που στολίστηκε στη Θεσσαλονίκη

Στο χιουμοριστικό βίντεο που αναρτήθηκε, αναφέρει η λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…».

Loukas Chatziioannid / TikTok
Loukas Chatziioannid / TikTok
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τι και αν καλά καλά δεν έχει μπει ο Σεπτέμβρης; Το καλοκαίρι μπορεί να έχει περάσει λίγες μονάχα μέρες ημερολογιακά αλλά κάποιοι φανατικοί υποστηρικτές των Χριστουγέννων μετρούν ήδη αντίστροφα για την αγαπημένη τους γιορτή γεγονός που έγινε viral από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένοικοι πολυκατοικίας στη δυτική μεριά της πόλης, στις Συκιές βιάστηκαν λίγο παραπάνω να φορέσουν τα…γιορτινά τους όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok. Σε αυτό φαίνεται, η πολυκατοικία στις Συκιές να έχει γεμίσει με πολύχρωμα λαμπάκια, και είναι… έτοιμη για τα Χριστούγεννα παρά το ότι είναι ακόμη Σεπτέμβριος.

@loukaschatziioann Christmas mood Σεπτεμβρίου 😜🤔😜😂😂#tiktok #mpesfypgamw #fyppp #greecetiktok #christmas ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Στο χιουμοριστικό βίντεο που αναρτήθηκε, αναφέρει η λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…».

Βέβαια, όσοι είναι από την περιοχή, δήλωσαν σε σχόλια πως το εν λόγω σπίτι είναι στολισμένο με λαμπιόνια… όλον τον χρόνο, με άλλους να σχολιάζουν χαριτωμένα, πως είναι «μόνιμα σε χριστουγεννιάτικο mood».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Viral Χριστούγεννα Θεσσαλονίκη Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader