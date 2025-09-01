Ζέστη και... κάλαντα: Αϊ Βασίλης έκανε βουτιές σε παραλία της Χαλκίδας και μπέρδεψε τους πάντες - Βίντεο

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 1η Σεπτεμβρίου και το καλοκαίρι να έφτασε τυπικά στο τέλος του, ωστόσο στην παραλία Λιανή Άμμος της Χαλκίδας επικράτησε χθες (31/8) ένα σκηνικό… χριστουγεννιάτικης έκπληξης!

Προς μεγάλη έκπληξη των λουομένων, άνδρας ντυμένος με την χαρακτηριστική κόκκινη στολή του Άγιου Βασίλη εμφανίστηκε ατάραχος στην παραλία, σκορπίζοντας χαμόγελα και περιέργεια.

Στην ξαπλώστρα του ήταν απλωμένα κόκκινα ρούχα και πετσέτες, ενώ ο ίδιος –κάτω από τον λαμπερό ήλιο της Εύβοιας– απολάμβανε ξέγνοιαστες στιγμές με βουτιές στα γαλάζια νερά. Μάλιστα είχε στήσει και ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο, που είχε στολίσει με μπάλες, γιρλάντες και μίνι φωτάκια!

Η εικόνα του «καλοκαιρινού Αϊ Βασίλη», δεν άργησε να προκαλέσει κύμα φωτογραφιών και βίντεο από τους περαστικούς που δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν πρόκειται για κάποια καλλιτεχνική δράση, φάρσα ή απλώς έναν δημιουργικό τρόπο ενός συμπολίτη για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του Αϊ Βασίλη στην παραλία αποτέλεσε το πιο ανατρεπτικό φινάλε της φετινής θερινής σεζόν.

Άλλωστε, ποιος είπε ότι ο Αϊ Βασίλης δεν κάνει διακοπές;

Δείτε το βίντεο: