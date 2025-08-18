Εσύ ξέρεις πόσες ημέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα;

Ξυπνάς Δευτέρα πρωί, το ξυπνητήρι ουρλιάζει πιο δυνατά κι από μπουζούκια σε γάμο, ανοίγεις το κινητό και το inbox μοιάζει με πεδίο μάχης. Κι ενώ ακόμα ψάχνεις την πετσέτα παραλίας στο αυτοκίνητο, κάποιος στο γραφείο ρωτάει: «Καλά, πότε ήρθες;». Εκεί καταλαβαίνεις πως οι διακοπές τελείωσαν και μόλις μπήκες στο club των… μετά-διακοπών μελαγχολικών.

Αν θες να το δεις αλλιώς, υπάρχει κι ένα θετικό: από σήμερα μετράμε μόλις 129 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί αν δεν μπορείς να ξαναπιάσεις το κύμα, μπορείς τουλάχιστον να πιαστείς από τα φωτάκια.

Τι λέει η επιστήμη;

Το «post‑vacation depression» (ή blues) δεν είναι ιατρικά διαγνωσμένη πάθηση, αλλά αναφέρεται στη δυσφορία ή χαμηλή διάθεση μετά την επιστροφή από διακοπές. Τις πρώτες δύο εβδομάδες μπορεί να νιώθεις άγχος, εκνευρισμό, νοσταλγία – και όλα επιστημονικά τεκμηριωμένα.



Στις ΗΠΑ, τέτοια φαινόμενα απασχολούν τον επιστημονικό λόγο εδώ και δεκαετίες, αλλά οι συνέπειές μπορούν να διαρκέσουν ως και δύο εβδομάδες. Οι διακοπές όντως βελτιώνουν τη διάθεση: μελέτες δείχνουν μείωση του στρες και της εξάντλησης · ακόμη και μια πολιτική που επιτρέπει 10 ημέρες άδεια συνδέθηκε με 29% μείωση του κινδύνου κατάθλιψης σε γυναίκες.

Ωστόσο, η «επίδραση» της διακοπής είναι παροδική: τα επίπεδα ευεξίας επιστρέφουν στο κανονικό μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την επιστροφή.

Πώς το αντιστρέφεις με μια δόση χιούμορ και αυτό-φροντίδα:

Δώσε buffer στην επιστροφή

Μην επιστρέψεις από διακοπές ευθεία στο γραφείο σαν... action movie. Ιδανικά, πες «γεια» στο σπίτι, ξεκουράσου μια μέρα και μετά ξεκίνα, ακόμα και ειδικό άρθρο στο SELF προτείνει αυτή την τακτική.

Δημιούργησε μικρές διακοπές στο σπίτι

Κάνε το χώρο σου cozy πριν επιστρέψεις, κρύψε τα άπλυτα, άνοιξε το ψυγείο χωρίς μυρωδιές και οργάνωσε κάτι που θα περιμένεις, γιατί αυτό το χάσιμο διάθεσης οφείλεται εν μέρει στην «επίδραση αντίθεσης» (contrast effect).

Κάνε σχέδια για κάτι ωραίο να έρθει

Μικρά ραντεβού, βόλτες, καλοκαιρινές αναμνήσεις να κρατάνε συντροφιά. Το Psychology Today προτείνει να βρεις κάτι, ακόμη και μικρό για να κρατάς την προσμονή ζωντανή.

Ασχολήσου με το σώμα σου και τη διάθεσή σου

Ήπια άσκηση, ορθή διατροφή, ύπνος ,αυτά βοηθούν τον εγκέφαλο να παράγει ντοπαμίνη και σεροτονίνη. Ψυχοθεραπείες και mindfulness επίσης έρχονται να σε σώσουν και να σε ανεβάσουν.

Ίσως σου δείχνει κάτι βαθύτερο

«Αυτό που σου φέρνει κατάθλιψη μετά τις διακοπές ίσως είναι απλώς ένδειξη ότι κάτι δεν σε γεμίζει στη ρουτίνα σου» λένε ειδικοί. Μπορείς να το δεις σαν ευκαιρία αλλαγής γιατί οι διακοπές φέρνουν στην επιφάνεια το τι σου λείπει στην καθημερινότητά σου.



Αν η διάθεση σου πέσει σαν τον απότομο καφές μετά το τελευταίο κύμα, κάνε ένα σωστό σχέδιο επανόδου: φύγαμε με άρωμα διακοπών, γυρνάμε… αλλά με ελαφρώς καλύτερη ρουτίνα. Και να θυμάσαι: ακόμα κι αν απέχουν 129 μέρες από τα Χριστούγεννα, είσαι ήδη ένα χιούμορ κοντά.