Το γραφείο τελετών στην Κρήτη με το μακάβριο χιούμορ που έγινε viral

Αν νομίζατε πως οι αναρτήσεις για καφέδες, ταξίδια και γάτες έχουν το μονοπώλιο του χιούμορ στο διαδίκτυο, κάνετε λάθος. Ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει καταφέρει να γίνει viral, μετατρέποντας το πιο βαρύ επάγγελμα σε… stand up κωμωδία, με αναρτήσεις που μοιάζουν περισσότερο με ταξιδιωτικά φυλλάδια για «το μεγάλο ταξίδι».

«Όλοι ψάχνετε το επόμενο deal, το επόμενο ταξίδι, την επόμενη σχέση. Αλλά το μόνο ραντεβού αλλά το μόνο ραντεβού που δεν θα χάσετε ποτέ είναι με εμάς. Δεν ξέρουμε για after life αλλά το after party το κανονίζουμε εμείς. Και να θυμάστε, πληρώνεις μια φορά, μένεις για πάντα. Αιωνιότητα το τελευταίο brand που θα φορέσεις» αναφέρει σε μια από τις αναρτήσεις.

Σε άλλη ανάρτησή του ο viral ιδιοκτήτης αναφέρει «Ξέρουμε πως η ζωή είναι μικρή γι αυτό και έχουμε μεγάλες προσφορές. Early bird έκπτωση. Αν έρθεις νωρίς πληρώνεις λιγότερα. Πόντοι επιβράβευσης. Κάθε κηδεία, μαζεύεις πόντους, η οικογένεια σου κερδίζει την επόμενη. Και φυσικά πρόγραμμα bring a friend, γιατί πάντα χωράει κι άλλος.»

Με λεζάντες όπως «κλείστε θέση στην αιωνιότητα χωρίς επιστροφή» και φωτογραφίες που θυμίζουν προσφορές για σαββατοκύριακο στη Σαντορίνη, ο ιδιοκτήτης Λάκης παίζει με τις λέξεις και αποδεικνύει ότι ακόμα και το πιο σκοτεινό κομμάτι της ζωής μπορεί να φωτιστεί με δόσεις σαρκασμού.



«All inclusive, αλλά χωρίς ανάγκη για βαλίτσες» γράφει σε μια ανάρτηση, ενώ σε άλλη υπόσχεται «VIP μεταφορά χωρίς καθυστερήσεις – πιο αξιόπιστοι κι από low cost εταιρεία». Κάπου ανάμεσα στο μακάβριο και το αστείο, έχει κερδίσει χιλιάδες likes και κοινοποιήσεις, με τους χρήστες να παραδέχονται ότι πρώτη φορά γελούν με… γραφείο τελετών.

Η viral επιτυχία του δείχνει ότι το χιούμορ δεν γνωρίζει όρια. Άλλωστε, όπως λέει και ο ίδιος: «Η ζωή είναι μικρή, αλλά το ταξίδι στην αιωνιότητα μεγάλο – καλό είναι να το πάρουμε με χαμόγελο».