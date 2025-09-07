Η επιστήμη μίλησε: Το χιούμορ «ρέει» στο αίμα του Έλληνα - Η θέση «έκπληξη» στον παγκόσμιο χάρτη

Τελικά δεν είναι ιδέα μας – το χιούμορ «ρέει» στο αίμα του Έλληνα! Η επιστήμη μίλησε και μας έβαλε στη λίστα με τις έξι χώρες του πλανήτη που ξέρουν από χιούμορ. Άλλωστε όταν έχεις αυτοσαρκασμό, ατάκα για κάθε περίσταση και μεσογειακό ταμπεραμέντο, το γέλιο είναι τρόπος ζωής – και οι Έλληνες το αποδεικνύουν καθημερινά.

Η πλατφόρμα Remitly, σε συνεργασία με ψυχολόγους και ερευνητές, πραγματοποίησε μια μεγάλη μελέτη, ζητώντας από πάνω από 6.000 άτομα σε 30 διαφορετικές χώρες να απαντήσουν στο Humor Styles Questionnaire (HSQ) — ένα επιστημονικό εργαλείο που δεν μετρά απλώς αν κάποιος έχει χιούμορ, αλλά τι είδους χιούμορ διαθέτει: αυτοσαρκαστικό, κοινωνικό, ειρωνικό, επιθετικό, τρυφερό, «μαύρο» ή ευφυές.

Οι πιο αστείες χώρες του πλανήτη

«Πρωταθλήτρια» του χιούμορ αναδείχθηκε η Τσεχία, με βαθμολογία 72.33 στα 112. Οι Τσέχοι φημίζονται για το καυστικό, αυτοσαρκαστικό και συχνά πολιτικοποιημένο χιούμορ τους. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 71.42 βαθμούς, με πιο τρυφερό και ήπιο ύφος, ενώ την τετράδα συμπληρώνουν η Ιρλανδία και το Βέλγιο.

Και κάπου εκεί, περήφανα στη 5η θέση, βρίσκουμε και την Ελλάδα, με βαθμολογία 71.08, την οποία μοιράζεται με τη Χιλή. Οι Έλληνες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα, έχουν έντονο το στοιχείο του αυτοσαρκασμού, αλλά και ένα χιούμορ που λειτουργεί συνδετικά — όχι μόνο για να προκαλέσει γέλιο, αλλά και για να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Απ’ ό,τι φαίνεται, το ελληνικό χιούμορ συνεχίζει να είναι ζωντανό, πολυδιάστατο και... παγκοσμίως αναγνωρίσιμο!

Οι πιο αστείες χώρες στον κόσμο (με άριστα το 112):