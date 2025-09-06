Εσώρουχα... για τα μαλλιά; Το αξεσουάρ που έγινε viral

Μια νέα σειρά αξεσουάρ για τα μαλλιά έχει τραβήξει τα βλέμματα και όχι άδικα.

Πρόκειται για μια ιαπωνική μάρκα μόδας, την JennyFax, η οποία φτιάχνει αξεσουάρ για τα μαλλιά από... εσώρουχα.



Οι περισσότεροι άνθρωποι θα φορούσαν εσώρουχα στο κεφάλι τους μόνο για πλάκα ή για πρόκληση, αλλά αν η αντισυμβατική μάρκα μόδας JennyFax έχει κάτι να πει για αυτό, το να φοράς γυναικείες κιλότες στα μαλλιά σου θα γίνει σύντομα trend.



Πώς δημιουργήθηκαν και πόσο κοστίζουν

Η ιαπωνική μάρκα πήρε ένα ζευγάρι μεταξωτά γυναικεία εσώρουχα, κόλλησε ένα μεταλλικό κλιπ μαλλιών πάνω τους και δημιούργησε ένα πρωτότυπο αξεσουάρ που σίγουρα θα κάνει τον κόσμο να μιλάει. Με το κατάλληλο όνομα «panty ribbon bow» (κορδέλα από εσώρουχο), το νέο κλιπ μαλλιών διατίθεται σε τρία χρώματα - μαύρο, ροζ και μπλε - και κοστίζει 17.600 γιεν (119 δολάρια).



OMG I just discovered this new Japanese brand called jennyfax that makes panty hair clips?! i’m obsessed with the idea of lingerie inspired things to wear casually pic.twitter.com/fZLm61oEVW — sasha 🍦 (@girllypoison) August 2, 2025

Η ιδρύτρια της μάρκας, Jen-Fang, είναι γνωστή για τις αντισυμβατικές σχεδιαστικές της επιλογές, και η κορδέλα στο εσώρουχο είναι σίγουρα σύμφωνη με το ύφος της μάρκας.



Φωτογραφίες του αμφιλεγόμενου αξεσουάρ έγιναν πρόσφατα viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας μια έντονη διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τις δημιουργικές ελευθερίες των μαρκών μόδας. Η JennyFax σίγουρα δεν είναι η πρώτη εταιρεία που ξεπερνά τα όρια σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό. Η Balenciaga προκαλεί τακτικά αντιπαραθέσεις με τις αντισυμβατικές, μερικές φορές σοκαριστικές δημιουργίες της, όπως και άλλες λιγότερο γνωστές μάρκες, όπως η ZNWR ή η Felissimo.