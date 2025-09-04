Μία ανάρτηση, χιλιάδες αντιδράσεις: Το εξωφρενικό ποσό που πλήρωσε διάσημος αθλητής για ένα γεύμα

Ένα αστρονομικό ποσό που ξεπερνά τις 63.000 ευρώ πλήρωσε διάσημος Αμερικανός αθλητής - του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη- σε πολυτελές εστιατόριο στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, με τον λογαριασμό να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να προκαλεί πλήθος αντιδράσεων στα social media .

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lindependant.fr, το περιστατικό σημειώθηκε στο εστιατόριο Annabel, που βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή Παλμανόβα της Μαγιόρκα. Το εν λόγω μαγαζί φημίζεται για τη γαστρονομική του ποιότητα και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για VIP πελάτες και διασημότητες.

Η είδηση έγινε γνωστή όταν το εστιατόριο ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφία από τον λογαριασμό, η οποία μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral. Το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο απόκομμα φτάνει τα 63.237,90 ευρώ, για γεύμα 18 ατόμων!

Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη χρέωση προήλθε από την κατανάλωση πολυτελών ποτών και συγκεκριμένα διάσημης σαμπάνιας, η οποία κόστισε πολλές χιλιάδες ευρώ ανά φιάλη. Ωστόσο, το ποσό που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν αυτό που εμφανίζεται στην κατηγορία «διάφορα ψάρια», το οποίο αγγίζει τα 45.000 ευρώ!

«Πάρτι» στα social media

Αν και το εστιατόριο δεν έχει αποκαλύψει επίσημα την ταυτότητα του Αμερικανού αθλητή, στα διεθνή μέσα και τα social media κυκλοφορούν έντονες φήμες, με πολλούς να εικάζουν ότι πρόκειται για κάποιον αστέρα του NBA ή του NFL, που γενικά φημίζονται για τον χλιδάτο τρόπο ζωής και τις εντυπωσιακές απολαβές τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ήταν έντονες, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους για το ύψος του λογαριασμού και άλλους να ασκούν κριτική για την επίδειξη πλούτου σε μια εποχή που η οικονομική κρίση επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Δείτε την ανάρτηση: