Σοκ σε δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω: 52χρονος περιφερόταν ολόγυμνος έξω από το προαύλιο
Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθαν περαστικοί και κάτοικοι έξω από Δημοτικό Σχολείο στο Αιγάλεω, καθώς περίπου στις 7:30 το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου εντοπίστηκε ένας άνδρας να περιφέρεται ολόγυμνος έξω από το προαύλιο.
Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση και επί τόπου βρέθηκαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι και συνέλαβαν έναν 52χρονο Έλληνα.
Ο δράστης μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.