Σοκ σε δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω: 52χρονος περιφερόταν ολόγυμνος έξω από το προαύλιο

Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθαν περαστικοί και κάτοικοι έξω από Δημοτικό Σχολείο στο Αιγάλεω, καθώς περίπου στις 7:30 το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου εντοπίστηκε ένας άνδρας να περιφέρεται ολόγυμνος έξω από το προαύλιο.

Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση και επί τόπου βρέθηκαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι και συνέλαβαν έναν 52χρονο Έλληνα.

Ο δράστης μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.