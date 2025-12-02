Ελλάδα Σύλληψη Αιγάλεω Δημοτικά Σχολεία

Σοκ σε δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω: 52χρονος περιφερόταν ολόγυμνος έξω από το προαύλιο

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Φωτο αρχείου: (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Φωτο αρχείου: (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθαν περαστικοί και κάτοικοι έξω από Δημοτικό Σχολείο στο Αιγάλεω, καθώς περίπου στις 7:30 το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου εντοπίστηκε ένας άνδρας να περιφέρεται ολόγυμνος έξω από το προαύλιο.

Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση και επί τόπου βρέθηκαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι και συνέλαβαν έναν 52χρονο Έλληνα.

Ο δράστης μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σύλληψη Αιγάλεω Δημοτικά Σχολεία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader