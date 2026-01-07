Βόλος: Νεαρός άνδρας κυκλοφορούσε εντελώς γυμνός στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου 2026 στο κέντρο του Βόλου, καθώς οι πολίτες αντίκρυσαν άναυδοι έναν νεαρό άνδρα να κυκλοφορεί εντελώς γυμνός, προσπαθώντας να κρύψει τα γεννητικά του όργανα με τα χέρια του.

Πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι πρόκειται για Βολιώτη ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στην Ψυχιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας πήδηξε από το παράθυρο του γραφείου των γιατρών και το έσκασε. Αρχικώς εθεάθη στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου και στη συνέχεια στην οδό Βλαχάβα και από εκεί στην Πολυμέρη.

Πολίτες τον είδαν να είναι κινείται πεζός εντελώς γυμνός, ενώ προσπαθούσε να κρύψει τα γεννητικά του όργανα με τα χέρια του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία εντόπισε τον νεαρό και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας νοσηλεύεται στην Ψυχιατρική Κλινική εδώ και δέκα ημέρες.