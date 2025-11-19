Έκανε ποδήλατο γυμνός για φιλανθρωπικό σκοπό και κατέληξε να τρώει ξύλο από μοτοσικλετιστή - Βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα δείχνει έναν άντρα πάνω σε μηχανή να χτυπά βίαια έναν γυμνό ποδηλάτη και να τον ρίχνει στον δρόμο, πιστεύοντας λανθασμένα ότι επρόκειτο για επιδειξία. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Έσσεξ του Λονδίνου.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ο ποδηλάτης συμμετείχε σε μία φιλανθρωπική και περιβαλλοντική δράση: το World Naked Bike Ride, μια διεθνή γυμνή ποδηλατοδρομία με στόχο την ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια των ποδηλατών και το περιβάλλον.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένο δρόμο στο Κόλτσεστερ του Έσεξ, στο Λονδίνο, στις 9 Αυγούστου. Όπως προέκυψε από έρευνα ο 46χρονος Λι Τέρνιτζ ταυτοποίηθηκε ως δράστης της άγριας επίθεσης.

Ο 46χρονος που επέβαινε στη μηχανή, επιτέθηκε στον ποδηλάτη, αλλά και σε δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να τον συλλάβουν σε παμπ. Στο υλικό που δημοσιεύθηκε από την Εισαγγελία, ο ποδηλάτης φαίνεται να κινείται γυμνός.

Ο Τέρνιτζ, θεωρώντας ότι οι γυμνοί ποδηλάτες ήταν «ανώμαλοι», επιτάχυνε με τη μηχανή του, πλησίασε τον έναν και τον γρονθοκόπησε, ρίχνοντάς τον βίαια στο οδόστρωμα πριν εξαφανιστεί.

Ο δημοτικός υπάλληλος καταδικάστηκε τελικά σε 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή δύο ετών.

Δείτε βίντεο: