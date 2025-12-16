Τρόμος στο Ηράκλειο: Ημίγυμνος άνδρας σε αμόκ κυνηγούσε κόσμο με μαχαίρι - Έσπασε τζαμαρία
Ο άνδρας «εισέβαλε» σε σούπερ μάρκετ με μαχαίρι και στη συνέχεια βγήκε έξω και άρχισε να χτυπά αυτοκίνητα.
Τον τρόμο προκάλεσε ένας άνδρας που κυκλοφορούσε ημίγυμνος στα Δειλινά Ηρακλείου προβαίνοντας σε πράξεις βίας, προτού επέμβει τελικά η αστυνομία.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου. Ο αλλοδαπός, ηλικίας περίπου 35 ετών, σε κατάσταση αμόκ μπήκε σε σούπερ μάρκετ.
Οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες σοκάρουν: «Έκανε ζημιές, ενοχλούσε τους πελάτες. Πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγησε πελάτη», δήλωσαν στο Creta24.
Βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ, ο άνδρας άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο. Ημίγυμνος, άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκε κλείδωσε την πόρτα, ώστε ο άνδρας να μην μπορέσει να ξαναμπεί, όμως εκείνος έσπασε την τζαμαρία, κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του.
Στη συνέχεια ο δράστης έφυφε για άλλη κατεύθυνση, εντοπίστηκε όμως και συνελήφθη από την αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν, πως ο αλλοδαπός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.