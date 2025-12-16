Τρόμος στο Ηράκλειο: Ημίγυμνος άνδρας σε αμόκ κυνηγούσε κόσμο με μαχαίρι - Έσπασε τζαμαρία

Τον τρόμο προκάλεσε ένας άνδρας που κυκλοφορούσε ημίγυμνος στα Δειλινά Ηρακλείου προβαίνοντας σε πράξεις βίας, προτού επέμβει τελικά η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου. Ο αλλοδαπός, ηλικίας περίπου 35 ετών, σε κατάσταση αμόκ μπήκε σε σούπερ μάρκετ.

Οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες σοκάρουν: «Έκανε ζημιές, ενοχλούσε τους πελάτες. Πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγησε πελάτη», δήλωσαν στο Creta24.

Φωτό: Creta24.gr

Βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ, ο άνδρας άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο. Ημίγυμνος, άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκε κλείδωσε την πόρτα, ώστε ο άνδρας να μην μπορέσει να ξαναμπεί, όμως εκείνος έσπασε την τζαμαρία, κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του.

Στη συνέχεια ο δράστης έφυφε για άλλη κατεύθυνση, εντοπίστηκε όμως και συνελήφθη από την αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν, πως ο αλλοδαπός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.