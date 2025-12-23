Σοβαρό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια - Βαριά τραυματισμένος ο συντηρητής

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Ιλισίων όταν ένα ασανσέρ εγκλώβισε τεχνικό που του έκανε συντήρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικός βρισκόταν στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία (το ασανσέρ). Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στον χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική κάνει λόγο και για έναν δεύτερο απεγκλωβισμό στην περιοχή της Καλλιθέας χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες.