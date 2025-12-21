Θρίλερ στην Αχαρνών με δύο άνδρες που εντοπίστηκαν μαχαιρωμένοι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν έπειτα από τις κλήσεις που έγιναν στην ΕΛΑΣ με διαφορά μόλις λίγων λεπτών η μία με την άλλη και τα περιστατικά να συμβαίνουν σε πολύ κοντινή απόσταση, κάτι που προβληματίζει αρκετά τους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία έλαβε κλήση στις 7.10 το απόγευμα από περίοικους οι οποίοι ανέφεραν ότι στην οδό Αχαρνών 217 βρίσκεται τραυματισμένος ένας νεαρός άνδρας στη μέση του δρόμου. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάποιον, καθώς τον τραυματία είχε παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Μέσα σε λίγη ώρα εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας τραυματισμένος στο στήθος επίσης από μαχαίρι, λίγα μέτρα πιο μακριά και συγκεκριμένα στο 306 της οδού Αχαρνών, που και εκείνος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Οι έρευνες στρέφονται στο πώς συνέβη το περιστατικό και αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών με τα σενάρια που εξετάζονται να είναι είτε οι άνδρες να αλληλομαχαιρώθηκαν είτε κάποιο τρίτο πρόσωπο να τους επιτέθηκε.