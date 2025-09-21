Κρήτη: Γυμνός τουρίστας αναστάτωσε ολόκληρο ξενοδοχείο στα Μάλια - Κατέληξε στο κρατητήριο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αναστάτωσε το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου τους ένοικους ξενοδοχείου στα Μάλια, στην Κρήτη.



Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretapost.gr, ένας 45χρονος τουρίστας από την Εσθονία βγήκε γυμνός από το δωμάτιό του για να κάνει παρατήρηση σε ενοίκους που έκαναν φασαρία. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε μια 27χρονη Γερμανίδα τουρίστρια, όχι μόνο εμφανίστηκε χωρίς ρούχα στον διάδρομο, αλλά άρχισε και να βρίζει.



Η νεαρή γυναίκα υπέβαλε μήνυση για εξύβριση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Λίγη ώρα αργότερα, ο Εσθονός συνελήφθη από τις αρχές και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.



Το απίστευτο επεισόδιο προκάλεσε συζητήσεις στους υπόλοιπους ενοίκους του ξενοδοχείου, που σίγουρα δεν περίμεναν ότι μια «παρατήρηση» θα εξελισσόταν σε αστυνομική υπόθεση.