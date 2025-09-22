Εμπρησμός απορριμματοφόρων: ο 45χρονος φερόμενος ηθικός αυτουργός «έπαιζε» με εκατομμύρια ευρώ

Ρεπορτάζ: Ευαγγελία Καρεκλάκη

Με μεγάλο ενδιαφέρον εκδικάζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η υπόθεση του εμπρησμού του στόλου των απορριμματοφόρων του δήμου Μαλεβιζίου που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Είναι μία υπόθεση που είχε προκαλέσει πανελλήνια αίσθηση και κλυδωνισμούς στο δήμο Μαλεβιζίου που αναπόφευκτα χρειάστηκε υπερπροσπάθεια για να βρει ξανά τον «βηματισμό» του μετά το αρχικό σοκ.

