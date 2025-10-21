Απίστευτο: Δεν τον εξυπηρέτησαν και προσπάθησε να βάλει... φωτιά στο αστυνομικό τμήμα

Χειροπέδες σε έναν 37χρονο άνδρα που προσπάθησε να βάλει φωτιά στο κτίριο της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, πέρασαν αστυνομικοί στη Ρόδο.



Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου 2025, όταν ο 37χρονος ημεδαπός, γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα, εμφανίστηκε στα γραφεία της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου κρατώντας μια πλαστική σακούλα με ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη.



Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής Ρόδου, άναψε φωτιά στη σακούλα, προσπαθώντας να προκαλέσει ανάφλεξη στο εύφλεκτο υλικό, όμως δεν πρόλαβε να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.

Άμεσα οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.



Η πράξη του χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε αστυνομική δομή με πολυάριθμο προσωπικό και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός του κτιρίου.



Γιατί προσπάθησε να κάψει το κτίριο



Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, ο 37χρονος είχε προηγουμένως μεταβεί σε δημόσια υπηρεσία όπου, όπως ισχυρίστηκε, δεν εξυπηρετήθηκε. Ο θυμός του, όπως φαίνεται, τον οδήγησε σε μια ακραία ενέργεια, επιστρέφοντας στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης με σκοπό να προκαλέσει εμπρησμό.



Ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είναι άγνωστος στις αρχές, όπως αναφέρει η Δημοκρατική. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για παρόμοιες ενέργειες εμπρησμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Κάθε φορά οι πράξεις του συνδέονταν με επεισόδια εκτός ελέγχου, τα οποία σχετίζονταν με την ψυχική του υγεία.