Ρόδος: Ανήλικη σκαρφίστηκε fake απαγωγή για να καλύψει τον καυγά με τον σύντροφό της

Μία καταγγελία για απαγωγή κλήθηκαν να ερευνήσουν οι αρχές στη Ρόδο, όταν το απόγευμα της Πέμπτης μία 12χρονη μαθήτρια δεν επέστρεψε στο σπίτι της, από το φροντιστήριο και εντοπίστηκε, έπειτα από αγωνιώδη αναζήτησης των γονιών της, σε παραλία του νησιού.



Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας dimokratiki.gr, μόλις τη βρήκαν, τη μετέφεραν στο νοσοκομείο με τη μικρή να αναφέρει πως την είχε πλησιάσει «ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και κουκούλα», ο οποίος της έκλεισε το στόμα και την ακινητοποίησε. Από εκείνο το σημείο, όπως είπε, δεν θυμόταν τίποτε άλλο. Η φράση αυτή ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμό.



Τη διερεύνηση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου με την υπόθεση να παίρνει διαστάσεις στην τοπική κοινωνία.

Πως αποκαλύφθηκε η αλήθεια



Οι έρευνες ωστόσο δεν κατέληξαν πουθενά, κάτι που προκάλεσε ερωτήματα και τους αστυνομικούς να επιστρέφουν στο κορίτσι.



Το επόμενο πρωί, 24 Οκτωβρίου, η 12χρονη εξετάστηκε εκ νέου. Εκεί, με ηρεμία και καθοδήγηση, άρχισε να δίνει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.



Παραδέχθηκε τελικά ότι δεν υπήρξε απαγωγή. Είπε ότι είχε συναντήσει στην παραλία τον 14χρονο σύντροφό της, επίσης Έλληνα, με τον οποίο είχε προκύψει έντονη λογομαχία.

Οι υποψίες του νεαρού



Ο νεαρός είχε υποψίες πως η 12χρονη μιλούσε με άλλα αγόρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πήρε στην παραλία και ζήτησε να ελέγξει το κινητό της τηλέφωνο. Εκείνη απάντησε πως δεν το είχε μαζί της, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ τους και αμφισβήτηση.



Ο 14χρονος, σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας, την άφησε στην παραλία εκνευρισμένος και έφυγε. Η μικρή, σοκαρισμένη και φοβισμένη, έμεινε εκεί μόνη της. Πανικοβλήθηκε και επινόησε την ιστορία της «απαγωγής» για να αποφύγει τις συνέπειες και να δικαιολογηθεί στους γονείς της.



Η αστυνομία εντόπισε και εξέτασε τον 14χρονο, ο οποίος επιβεβαίωσε πλήρως τα λεγόμενά της, χωρίς να υπάρξει κανένα ποινικά αξιόλογο περιστατικό.



Κατόπιν αυτών, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενημέρωσε την Εισαγγελία ότι δεν στοιχειοθετείται καμία αξιόποινη πράξη.



Η εξιχνίαση ολοκληρώθηκε επίσημα μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο, δίνοντας τέλος σε έναν συναγερμό που είχε προκαλέσει πρωτοφανή αναστάτωση στο νησί.