«Χειρόφρενο» ξανά στα ταξί Τρίτη και Τετάρτη - Νέα 48ωρη απεργία στην Αττική

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες των ταξί της Αττικής την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα) στις 10:30 π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου», ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την «εχθρική στάση» της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο.

Όπως αναφέρει ο ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του, «ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον Υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων». «Με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση, ο Υπουργός αλλοιώνει βάναυσα την ελάχιστη μίσθωση των Ε.Ι.Χ., μειώνοντάς την από 90€ στα 50€!», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.