«Χειρόφρενο» ξανά στα ταξί Τρίτη και Τετάρτη - Νέα 48ωρη απεργία στην Αττική
Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου αυτοί τη φορά θα κάνουν οι ιδιοκτήτες των ταξί.
Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες των ταξί της Αττικής την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα) στις 10:30 π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου», ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την «εχθρική στάση» της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο.
Όπως αναφέρει ο ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του, «ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον Υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων». «Με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση, ο Υπουργός αλλοιώνει βάναυσα την ελάχιστη μίσθωση των Ε.Ι.Χ., μειώνοντάς την από 90€ στα 50€!», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.