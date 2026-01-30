Νέα 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3 και 4 Φεβρουαρίου - Συγκέντρωση και πορεία προς το Μαξίμου

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί στην Αττική την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ στη χθεσινή του συνεδρίαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στις 10:30 π.μ. στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17) και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, διαμαρτυρόμενοι, όπως αναφέρουν, για την «εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο».

Απορρίπτει συζήτηση με το υπουργείο Μεταφορών το ΣΑΤΑ

Το ΣΑΤΑ απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Όπως υποστηρίζει, με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση «αλλοιώνεται βάναυσα» το καθεστώς της ελάχιστης μίσθωσης των Ε.Ι.Χ. με οδηγό, η οποία μειώνεται από τα 90 στα 50 ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2027, καταργώντας –κατά το Σωματείο– τον σαφή διαχωρισμό με τις υπηρεσίες ταξί.

Το ΣΑΤΑ κάνει λόγο για νόμο που οδηγεί στην «πλήρη απαξίωση του κλάδου» και καταγγέλλει έλλειψη υποδομών για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, παραθέτοντας στοιχεία για τον περιορισμένο αριθμό φορτιστών, αλλά και για τον χρόνο φόρτισης, το κόστος και την ασφαλιστική κάλυψη των ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, επισημαίνει αυξήσεις στο κόστος καυσίμων, ασφάλισης και συντήρησης, ενώ καταγγέλλει απουσία ελέγχων για την υποκλοπή μεταφορικού έργου από Ε.Ι.Χ. και καθυστερήσεις στην έκδοση και ανανέωση ειδικών αδειών ταξί.

«Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα δίκαια αιτήματα των ταξιτζήδων», αναφέρει το ΣΑΤΑ, καλώντας τους επαγγελματίες του κλάδου σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Το Σωματείο ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, σημειώνοντας ωστόσο ότι –όπως τονίζει– «ο αγώνας αφορά όλη την κοινωνία», καθώς στόχος είναι «ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί».