Χωρίς ταξί και την Πέμπτη η Αττική - Συνεχίζεται η απεργία του ΣΑΤΑ

Συνεχίζουν και την Πέμπτη (15/1) την απεργία οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.



Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.



Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν άμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.