Καθίζηση στη Βασιλέως Γεωργίου - Άνοιξε τρύπα πέντε μέτρων που «ρούφηξε» κολώνα

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η καθίζηση εδάφους στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Βασιλέως Γεωργίου Β' με την Ιοφώντος στην περιοχή του Χίλτον. Στο σημείο έχει ανοίξει μια τρύπα αρκετών μέτρων βάθους και με πέντε μέτρα εμβαδόν. Μάλιστα, τη στιγμή που άνοιξε, «ρούφηξε» μια κολώνα φωτισμού που ήταν τοποθετημένη στο σημείο.

Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η καθίζηση να προκλήθηκε ενδεχομένως από τα έργα του Μετρό που πραγματοποιούνται λίγα μέτρα πιο μακριά. Πάντως, μηχανικοί που βρίσκονται επί τόπου τονίζουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε μαζέψει πολλά φερτά υλικά.

Καθίζηση σε πεζοδρόμιο στην Βασιλέως Γεωργίου.



📹 Orange Press pic.twitter.com/WY85CNAjEp — Flash.gr (@flashgrofficial) January 14, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της Σπύρου Μερκούρη και της Ιοφώντος από την Εργοτίμου.

Παράλληλα, τα αρμόδια συνεργεία έχουν αποκλείσει το σημείο και δεν επιτρέπουν διέλευση πεζών και οχημάτων, υπό τον φόβο υποχώρησης του εδάφους.