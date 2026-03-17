Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε εργάτης μετά από κατολίσθηση σε εργοτάξιο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Κλειστού στην Άρτα, όπου ένας άνδρας που εργαζόταν σε οδικό έργο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από κατολίσθηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο εργάτης καταπλακώθηκε από μεγάλους όγκους χωμάτων όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση στο σημείο των εργασιών.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 14 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Παράλληλα, άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον άνδρα.