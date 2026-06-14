Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Νέο Ωρωπό Πρέβεζας - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (14/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέος Ωρωπός Πρέβεζας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, έξι πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.



Η φωτιά, που σύμφωνα με την Πυροσβεστική τέθηκε γρήγορα υπό μερικό έλεγχο, εκδηλώθηκε σε περιοχή με αγροτοδασικό χαρακτήρα. Οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν συντονισμένα, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται ευνοϊκές για την εξάπλωση της φωτιάς.



Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ειδικά σε περιοχές με ξηρή βλάστηση, ενώ υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.



Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, με την εικόνα της φωτιάς να αξιολογείται διαρκώς από το κέντρο επιχειρήσεων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Νέος Ωρωπός, #Πρέβεζα.

Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2026