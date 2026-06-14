Μετέωρα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο πάρκινγκ του Μεγάλου Μετεώρου

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026 στα Μετέωρα, όταν αυτοκίνητο πήρε φωτιά στο πάρκινγκ του Μεγάλου Μετεώρου.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες την ώρα που στο σημείο βρίσκονταν επισκέπτες, προκαλώντας κινητοποίηση.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, οι οποίες κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο αυτοκίνητο.