Νεκρός 67χρονος επιβάτης λίγο πριν δέσει το πλοίο στην Άνδρο

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Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 67χρονου επιβάτη του ταχύπλοου , ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του δρομολογίου από την Τήνο προς την Άνδρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το πλήρωμα.

Στο πλοίο επιβιβάστηκε γιατρός, ο οποίος για αρκετή ώρα κατέβαλε προσπάθειες να τον επαναφέρει, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρησιμοποιώντας τον απινιδωτή που διέθετε το πλοίο.

Με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που είχε ήδη ειδοποιηθεί, παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που είχαν προηγηθεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 67χρονου διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ