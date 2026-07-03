Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από ενημέρωση για πτώση ενός ατόμου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Μεταξά και Δεληγιάννη και το άτομο έχει πέσει στο οδόστρωμα από ύψος, μάλλον από ξενοδοχείο που βρίσκεται στο σημείο.

Το θύμα της πτώσης είναι αλλοδαπός και η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν έχει τις αισθήσεις του. Στο σημείο μετέβη ΕΚΑΒ και Αστυνομία.