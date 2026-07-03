Ελλάδα ΕΚΑΒ Θάνατοι Αστυνομία Αυτοκτονία

Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το άτομο είναι χωρίς τις αισθήσεις του.

Μιχάλης Λεγάκης/Flash.gr
Μιχάλης Λεγάκης/Flash.gr
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από ενημέρωση για πτώση ενός ατόμου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Μεταξά και Δεληγιάννη και το άτομο έχει πέσει στο οδόστρωμα από ύψος, μάλλον από ξενοδοχείο που βρίσκεται στο σημείο.

Το θύμα της πτώσης είναι αλλοδαπός και η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν έχει τις αισθήσεις του. Στο σημείο μετέβη ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

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Ελλάδα ΕΚΑΒ Θάνατοι Αστυνομία Αυτοκτονία

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