Υμηττός: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος έξω από εκκλησία

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (4/7) στις Αρχές έπειτα από την ενημέρωση που είχαν για τον εντοπισμό ενός άνδρα απαγχονισμένου σε δέντρο, σε υπαίθριο χώρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου, στην περιοχή του Υμηττού.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση.



Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι εκείνο της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες της προανάκρισης. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα συμβάλει στη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών του θανάτου.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI