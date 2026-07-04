Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

Ελλάδα Αυτοκτονία Υμηττός Αστυνομία

Υμηττός: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος έξω από εκκλησία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από πολίτες. Αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΝΔΡΑΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΝΔΡΑΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (4/7) στις Αρχές έπειτα από την ενημέρωση που είχαν για τον εντοπισμό ενός άνδρα απαγχονισμένου σε δέντρο, σε υπαίθριο χώρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου, στην περιοχή του Υμηττού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι εκείνο της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες της προανάκρισης. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα συμβάλει στη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών του θανάτου.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αυτοκτονία Υμηττός Αστυνομία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader