«Τέλος διαδρομής για μένα»: Θλίψη για πατέρα δύο παιδιών που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό

Συγκλονίζει την Κεφαλονιά η είδηση του θανάτου του 30χρονου Στάθη, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε πέφτοντας από γκρεμό με το επαγγελματικό του βαν στον Χάρακα.



Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και, σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, είχε προχωρήσει σε ανάρτηση λίγο πριν, στην οποία ουσιαστικά προανήγγειλε την πράξη του.

«Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».



Για την ανάσυρση της σορού πραγματοποιήθηκε μεγάλη και πολύωρη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Λόγω του εδάφους, οι πυροσβέστες υποχρεώθηκαν να προσεγγίσουν το σημείο διά θαλάσσης, χρησιμοποιώντας σκάφος. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό.

