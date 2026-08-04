Ελλάδα Πάτρα Αυτοκτονία Αστυνομία ΕΚΑΒ

Πάτρα: 63χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην περιοχή της Ανθείας

Ο άνδρας είχε αφήσει σημείωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
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Ένα θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ανθείας.

Ένας 63χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος, έχοντας αφήσει σημείωμα για την πράξη αυτή.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, όπως και ασθενοφόρο, όμως ο άνδρας είναι νεκρός. 

Η αστυνομία εξετάζει το σημείωμα του 63χρονου, ενώ διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, με πιθανότερο σενάριο να πρόκειται για αυτοχειρία.

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Ελλάδα Πάτρα Αυτοκτονία Αστυνομία ΕΚΑΒ

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