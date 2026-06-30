Τραγωδία σε Χαλκιδική και Πιερία - Νεκροί ανασύρθηκαν δύο λουόμενοι

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Δύο άνθρωποι, ένας 65χρονος άνδρας και μία 78χρονη γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Χαλκιδικής και της Πιερίας, προκαλώντας θλίψη στις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πρωί της Τρίτης ένας 65χρονος υπήκοος Σερβίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Γλαρόκαβος, στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Β' Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το απόγευμα της Δευτέρας, μία 78χρονη Ελληνίδα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κορινού Πιερίας.

Στο σημείο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί και σε αυτή την περίπτωση η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ