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Δύο σοροί σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκαν σε Κω και Τήλο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η μία ανήκει σε ανήλικο κορίτσι και η άλλη σε άνδρα - Τα σενάρια που εξετάζονται.

Σκάφος του Λιμενικού/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Σκάφος του Λιμενικού/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Η σορός ενός κοριτσιού σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμαινα της Κω και μία ακόμα που ανήκει σε άνδρα βρέθηκε έξω από το λιμάνι της Τήλου.

Οι σοροί ήταν σε προχωρημένη σήψη και εντοπίστηκαν από το Λιμενικό. Η σορός του κοριτσιού θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κω και του άνδρα στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών ένας πατέρας με τις δύο κόρες του ενώ έκαναν βόλτα με τζετ σκι στα ανοιχτά του Μπόντρουμ, το όχημα ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η μητέρα της οικογένειας από το Ιράκ είχε ειδοποιήσει τις τουρκικές αρχές οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν και τις ελληνικές. Η σορός του ενός κοριτσιού της οικογένειας είχε βρεθεί στα ανοιχτά της Κω.

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