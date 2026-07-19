Κυψέλη: Το «κλειδί» για την ταυτοποίηση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με τις Αρχές να αναζητούν την ταυτότητά της και να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη: Εντοπίστηκε ανθρώπινο μέλος μέσα σε βαλίτσα.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/HxrsMzH8Qk — Flash.gr (@flashgrofficial) July 18, 2026

Η σορός εντοπίστηκε το Σάββατο (18/7) από άστεγο, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, ο οποίος εκτίμησε ότι ο θάνατος της γυναίκας είχε επέλθει τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη, Κώστα Παπαδόπουλου, το θύμα ήταν μικροκαμωμένο, φορούσε σορτσάκι και είχε κόκκινα μαλλιά πιασμένα σε κότσο, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς μώλωπες ή εκδορές.

Το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την προανακριτική έρευνα, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρούνται η νεκροψία-νεκροτομή, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Οι Αρχές έχουν ήδη λάβει γενετικό υλικό (DNA) από τη σορό, καθώς και από προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν μαζί της, με στόχο την ταυτοποίησή της.

Παράλληλα, εξετάζονται αποτυπώματα και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγνώριση της γυναίκας.

Στο «μικροσκόπιο» υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί ερευνούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Παράλληλα, εξετάζονται φάκελοι γυναικών που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένες το τελευταίο διάστημα, ώστε να συγκριθούν τα στοιχεία με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Εξετάζεται και η υπόθεση της Γιου Τινγκ

Μεταξύ των υποθέσεων που βρίσκονται υπό εξέταση είναι και εκείνη της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας και μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εθεάθη για τελευταία φορά στην περιοχή του Νομισματοκοπείου.

Ωστόσο, λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της καταγωγής της γυναίκας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε σύνδεση της σορού με συγκεκριμένη υπόθεση εξαφάνισης.