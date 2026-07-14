Εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας: Οι δύο μηνύσεις εναντίον της για εικονικές πωλήσεις ακινήτων

Μια νέα διάσταση στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της Γιου Τινγκ, της Κινέζας που χάθηκαν τα ίχνη της από τις 20 Μαΐου, φέρνει στο φως ο FLASH.

Μια διάσταση που ενδεχομένως να αποτελεί και το κλειδί του μυστηρίου που μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που φανταζόμαστε... Επιτρέψτε μας να σας συστήσουμε την «Ονίρα», αφού με αυτό το όνομα φέρεται να είναι γνωστή η Γιου Τινγκ στην κινεζική κοινότητα...

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Οι καταγγελίες για κύκλωμα με εικονικές πωλήσεις ακινήτων

Όπως αποκαλύπτεται, η εξαφανισθείσα έχει εμπλακεί σε υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτων και μάλιστα έχει κατηγορηθεί ότι συμμετείχε σε κύκλωμα που εξαπατούσε Έλληνες και Κινέζους, κάποιοι εκ των οποίων ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα για να αποκτήσουν Golden Visa.

Αρχικά, η Γιου Τινγκ είχε μηνυθεί τον Οκτώβριο του 2023, από την εκπρόσωπο δύο ιδιωτικών εταιριών, αλλά και μία Κινέζα ιδιώτη, που την κατηγορούν ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε αδικήματα απάτης, μέσω εικονικών πωλήσεων ακινήτων. Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν πουλήσει το ίδιο ακίνητο πολλές φορές, εισπράττοντας αντίστοιχες φορές προκαταβολή!

Σύμφωνα με τους μηνυτές, η Γιου Τινγκ συμμετείχε σε κύκλωμα μαζί με άλλα οκτώ άτομα, το οποίο εμφανιζόταν να διαθέτει «καταπληκτικές ευκαιρίες αγοράς ακινήτων για τα οποία δήθεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση, έτσι ώστε να αποσπάσουν προκαταβολές χωρίς να υπήρχε εξαρχής καμία δυνατότητα καταρτίσεως οριστικού συμβολαίου, καθόσον είτε εμφάνιζαν πλαστά πληρεξούσια για λογαριασμό των πωλητών, είτε εμφανίζονταν ως δήθεν εκπρόσωποι των πωλητών πρόσωπα που δεν είχαν καμία εντολή και πληρεξουσιότητα».

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της απάτης, της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με τις μηνύτριες εταιρίες να δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγοράς και εκμετάλλευσης ακινήτων, με το πρόγραμμα Golden Visa. Η μία από τις μηνύτριες εταιρίες λειτουργεί ως μεσίτης, ενώ η δεύτερη μηνύτρια εταιρία, όπως και η Κινέζα ιδιώτης, έχουν εμπλακεί στην υπόθεση ως αγοραστές.

Στη μήνυσή τους, στρέφονται κατά εννιά ατόμων συνολικά, εκ των οποίων οι οκτώ είναι Έλληνες, συν την εξαφανισμένη Γιου Τινγκ. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται μία δικηγόρος, αλλά και ένας άνδρας που εμφανιζόταν ως πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ.

Η δικηγόρος, κατά τους μηνυτές, «εμφανιζόταν με την επίκληση κάθε φορά του ισχυρισμού ότι βρήκε ακίνητο το οποίο ήταν καταπληκτική ευκαιρία και ότι δήθεν επειδή υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι, μας κατέπειθε να σπεύσουμε να κλείσουμε το ακίνητο».

Ο δεύτερος εμφανιζόταν «με ιδιαίτερες διασυνδέσεις στο χώρο του επιχειρείν, έλεγε ότι αποτελούσε ενεργό υπάλληλο της ΕΥΠ που είχε φίλους και γνωστούς πολιτικούς και τραπεζίτες» και ότι με τις διασυνδέσεις του «είχε πρόσβαση σε διευθύνοντα στελέχη της CEPAL, τα οποία λόγω υποχρέωσης που είχαν απέναντί του, θα του υποδείκνυαν ακίνητα».

Το ακίνητο στη Γλυφάδα και η προκαταβολή των 180.000 ευρώ

Μεταξύ των υπολοίπων ατόμων που έχουν μηνυθεί, περιλαμβάνεται και η Γιου Τινγκ, η οποία φέρεται να εμφανιζόταν ως μεσίτρια και συνεργάτιδα της μυνηθείσας δικηγόρου, ενώ συστηνόταν με το όνομα «Ονίρα». Η «Ονίρα» φέρεται να ήταν αυτή που είχε εντοπίσει ακίνητο στη Γλυφάδα, στην οδό Γρ. Λαμπράκη, για το οποίο υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ της δικηγόρου και της Κινέζας ιδιώτη και δόθηκε προκαταβολή 180.000 ευρώ ως «καπάρο» (προκαταβολή).

Μάλιστα, κατά τους μηνυτές, οι εμπλεκόμενοι «πούλησαν» το ίδιο ακίνητο στη συνέχεια και στις άλλες δύο εταιρίες, εμφανίζοντας πλαστά πληρεξούσια. Οι μηνυτές κάνουν λόγο και για άλλες ύποπτες αγοραπωλησίες, χωρίς να αναφερθούν ξανά στο όνομα της Γιου Τινγκ.

Η δεύτερη μήνυση και ο ρόλος της «Ονίρα»

Όμως στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2023, κατατίθεται ακόμη μια μήνυση κατά της Γιου Τινγκ, της εμπλεκόμενης δικηγόρου και δύο ακόμη προσώπων. Αυτή τη φορά μηνυτής είναι Κινέζος ιδιώτης, ο οποίος ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα και ζήτησε από τη νύφη του, που δραστηριοποιείται στην ελληνική κτηματαγορά, να του βρει ακίνητο προς επένδυση. Σε αυτή την περίπτωση, η Τινγκ φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο...

Όπως αναφέρει ο μηνυτής, «η νύφη μου απευθύνθηκε στην κινέζα μεσίτρια που ήταν γνωστή με το ψευδώνυμο Ονίρα, δηλαδή την εγκαλούμενη Γιου Τινγκ, την οποία η νύφη μου γνώριζε περισσότερο από έξι χρόνια και όπως ανέφερε σε εμένα ήταν πολύ γνωστή μεσίτρια στην κοινότητα των Κινέζων, θεωρούταν ως αξιόλογη, έμπιστη και πετυχημένη και ως ένα άτομο στο οποίο θα μπορούσαμε να βασιστούμε, ώστε να μας προτείνει καλές ευκαιρίες για νέες επενδύσεις».

«Η Γιου Τινγκ συνεργαζόταν, όπως μου είπε η νύφη μου, με τη δικηγόρο, γνωστή στην κινεζική κοινότητα διότι αναλάμβανε υποθέσεις Κινέζων πολιτών που ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Golden Visa. Η δικηγόρος είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη της, διότι είχε κατορθώσει να πείσει όλους τους Κινέζους με τους οποίους συνεργαζόταν στην Ελλάδα ότι ήταν αξιόπιστη επαγγελματίας».



Η πρακτική που ακολουθούσε η Γιου Τινγκ και η δικηγόρος ήταν η ακόλουθη:

Η Γιου Τινγκ, ως μεσίτρια, εντόπιζε ακίνητα, προκειμένου να τα προτείνει σε ομοεθνείς μας που ήθελαν να λάβουν άδεια παραμονής στο πρόγραμμα Golden Visa ή να αγοράσουν ακίνητα ως επένδυση. Η δικηγόρος αναλάμβανε τον έλεγχο τίτλων. Διδόταν με ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία κατάρτιζε η δικηγόρος προκαταβολή από τον επενδυτή προς τον πωλητή για να «κλειστεί» η συμφωνία. Στη συνέχεια ακολουθούσε το οριστικό συμβόλαιο το οποίο, αν ο επενδυτής δεν βρισκόταν στην Ελλάδα, υπέγραφε η δικηγόρος δυνάμει ειδικού πληρεξούσιου» αναφέρει ο μηνυτής.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προσθέτει ο μηνυτής, η Γιου Τινγκ υπέδειξε στη νύφη του ένα ακίνητο στην οδό Ηρακλείου, πάλι στη Γλυφάδα, έναντι 260.000 ευρώ. Για το ακίνητο αυτό οι μηνυθέντες φέρονται να έλαβαν προκαταβολή 20.000 ευρώ. Όμως εκ των υστέρων ο Κινέζος αγοραστής συνειδητοποίησε ότι για το ίδιο ακίνητο είχε δοθεί ήδη προκαταβολή 15.000 ευρώ από άλλο αγοραστή και, ακόμη χειρότερα, όπως ισχυρίζονται οι μηνυτές, το ακίνητο δεν ανήκε καν στα μέλη της σπείρας, τα οποία δεν είχαν και πληρεξούσιο, ή άλλο έγγραφο για να μπορούν να το διαθέσουν...

Η νομική... μάχη δεν τελειώνει εδώ, αφού στη συνέχεια δύο από τα εννέα άτομα που μηνύθηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, (η δικηγόρος και ένας συνεργάτης της) στράφηκαν κατά δύο άλλων φερόμενων ως μελών της σπείρας, συγκεκριμένα του εμφανιζόμενου ως πρώην υπαλλήλου της ΕΥΠ και ενός ακόμη ατόμου, υποστηρίζοντας ότι εκείνοι τους εξαπάτησαν και ότι δεν γνώριζαν ότι τα ακίνητα δεν τους ανήκαν.

Είναι άγνωστο εάν η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ ή «Ονίρα», σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτές τις δραστηριότητές της, πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι, από τις μηνυτήριες αναφορές που αποκαλύπτει ο FLASH, η Γιου Τινγκ αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα γνωστό πρόσωπο στην κινέζικη κοινότητα, όντας σε αυτήν πολύ οικείο πρόσωπο για όσους ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στην Ελλάδα...

Επικοινωνήσαμε με τον γνωστό δικηγόρο Νίκο Δεληγιάννη, ο οποίος εκπροσωπεί κάποια από τα άτομα που έχουν στραφεί κατά της φερόμενης σπείρας. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, θεωρεί ότι η Γιου Τινγκ είναι ζωντανή και βρίσκεται κάπου στο εξωτερικό. Μάλιστα, μας λέει πολλά και ενδιαφέροντα για τα όσα καταγγέλλουν οι εντολείς του.

Δείτε τι λέει στον FLASH o δικηγόρος Νίκος Δεληγιάννης