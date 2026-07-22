Εντοπίστηκε το κινητό της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου από την περιοχή της Αρτέμιδας, όπου διέμενε με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το κινητό τηλέφωνο της Κινέζας μεσίτριας εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, με τις Αρχές να στρέφουν πλέον εκεί το ενδιαφέρον των ερευνών τους. Την ημέρα της εξαφάνισής της, η 50χρονη είχε αναχωρήσει από το σπίτι της με προορισμό τα Εξάρχεια, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με συνεργάτη για επαγγελματικό ραντεβού. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στο προκαθορισμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η συσκευή βρέθηκε στην κατοχή αλλοδαπού, ο οποίος στη συνέχεια την πούλησε σε άλλο πρόσωπο. Όπως προέκυψε, στο κινητό είχε προηγηθεί επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια των ερευνητών να ανακτήσουν πολύτιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν εκ νέου τον σύζυγο της 50χρονης, ο οποίος κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία.

Λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί, η Γιου Τινγκ είχε πραγματοποιήσει επαγγελματική συνάντηση στη Νίκαια για υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων. Παράλληλα, φέρεται να βρισκόταν αντιμέτωπη με δικαστικές εκκρεμότητες που σχετίζονταν με οικονομικές οφειλές συνολικού ύψους περίπου 500.000 ευρώ.

Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, είχε προγραμματισμένη συνάντηση στις 16:00 με διαχειριστή πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ. Η απουσία της προκάλεσε ανησυχία, με τον σύζυγό της να δηλώνει ότι η εξαφάνισή της ήταν εντελώς απρόσμενη.

Ο ίδιος, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα όταν σημειώθηκε το περιστατικό, έχει υποστηρίξει ότι η σύζυγός του δεν είχε εκφράσει ποτέ πρόθεση να φύγει από την Ελλάδα.

Ενδεικτικό, σύμφωνα με τις έρευνες, είναι ότι στο σπίτι του ζευγαριού στην Αρτέμιδα βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, όπως τα ρούχα, οι αποσκευές και η τσάντα με τα επαγγελματικά της έγγραφα, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση πως η εξαφάνισή της δεν ήταν προγραμματισμένη.