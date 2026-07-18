Σύλληψη 58χρονου στην Αρτέμιδα τη στιγμή που «άνοιγε» αυτοκίνητο

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη ένας 58χρονος, στην περιοχή της Αρτέμιδας, ενώ επιχειρούσε να διαρρήξει ένα αυτοκίνητο.



Η σύλληψη έγινε όταν, αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης, αναφορικά με απόπειρα διάρρηξης οχήματος στην περιοχή της Αρτέμιδας.



Όταν μετέβησαν στο σημείο συνέλαβαν τον 58χρονο δράστη και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση από την οποία ο 58χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε ακόμα επτά περιπτώσεις διαρρήξεων οχημάτων, οι οποίες διαπράχθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες.



Ο άνδρας κατηγορούμενος για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.