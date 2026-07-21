Δεν ανήκει στην Κινέζα μεταφράστρια η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Περιπλέκεται το μυστήριο γύρω από την υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται για την αγνοούμενη 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FLASH, η νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να δώσει σαφή απάντηση ως προς την ακριβή αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκα ενώ δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανείς κακώσεις στα οστά ούτε ίχνη στραγγαλισμού, γεγονός που δεν επιτρέπει στους ιατροδικαστές να καταλήξουν με βεβαιότητα στον μηχανισμό που οδήγησε στον θάνατό της.

Την ίδια ώρα, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου όχι μόνο δεν έχει αποκλειστεί, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό άξονα της έρευνας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Εκτιμάται ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Η νεκροτομή αποκάλυψε ακόμη ότι στο στομάχι της υπήρχαν υπολείμματα τροφής, τα οποία υπολογίζεται πως είχαν καταναλωθεί περίπου 30 έως 45 λεπτά πριν από τον θάνατό της. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενδέχεται να συμβάλει στην ανασύνθεση του χρονικού των τελευταίων στιγμών της.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, ύψους 1,61 μέτρου και με μήκος πέλματος 22 εκατοστών, χαρακτηριστικά που αξιοποιούνται στην προσπάθεια αναγνώρισης της ταυτότητάς της.