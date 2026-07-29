Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα - Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της σορού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς οι Αρχές μετά από συντονισμένες έρευνες έφτασαν στην ταυτοποίηση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε μια 38χρονη Βρετανίδα υπήκοο, η οποία φαίνεται πως έφτασε στη χώρα μας μέσω της Κύπρου.

Τα στοιχεία της γυναίκας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε η Ελληνική Αστυνομία στα γραφεία της Interpol στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχικά, οι ελληνικές αρχές συνέλλεξαν στοιχεία και αποτυπώματα από τη σορό της γυναίκας, η οποία βρέθηκε διαμελισμένη, ωστόσο στις ελληνικές βάσεις δεδομένων δεν εντοπίστηκε κάτι.

Από τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους, οι Αρχές ενεργοποιήσουν τους διεθνείς διαύλους συνεργασίας, ενημερώνοντας όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του εξωτερικού, καθώς και την Interpol. Όσο περνούσαν οι ημέρες, οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ ενίσχυαν το σενάριο ότι η ταυτότητά της ενδεχομένως να μην ήταν ελληνική.

Το μυστήριο λύθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν η αμερικανική Interpol ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές ότι η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως 38χρονη Βρετανίδα. Να σημειωθεί ότι η γυναίκα δεν ήταν σεσημασμένη ούτε είχε ποινικό παρελθόν, βάσει των στοιχείων από τις ΗΠΑ.