Μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη: Εντοπίστηκε ανθρώπινο μέλος μέσα σε βαλίτσα
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας σε χώρο όπου διέμενε άστεγος, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό μιας βαλίτσας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου βρέθηκε μέσα ένα ανθρώπινο μέλος ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βαλίτσα εντοπίστηκε από άστεγο ο οποίος διέμενε στο συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Οι Αρχές ενημερώθηκαν μέσω της Άμεσης Δράσης, με την κάρτα του περιστατικού να ανοίγει στις 14:10.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση του άνδρα.
Την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών, το οποίο διεξάγει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου και η ταυτότητα του άνδρα.