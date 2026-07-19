Amber alert: Εξαφάνιση 15χρονης κοπέλας στη Νάουσα Ημαθίας

Η 15χρονη κοπέλα αγνοείται από το πρωί της Τετάρτης (15/7) από την περιοχή της Νάουσας Ημαθίας.

Με ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού δίνει τα στοιχεία της ανήλικης στη δημοσιότητα κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, προκειμένου το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό της κοπέλας.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη Ραφαέλλα Μ., 15 ετών, έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.