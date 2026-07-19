Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στη Μακρινίτσα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση του 14χρονου Γιούσεφ Οσμάν από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, ο ανήλικος, αιγυπτιακής καταγωγής, αγνοείται από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή ακόμη και τη ζωή του.

Ο Γιούσεφ Οσμάν έχει ύψος 1,60 μέτρα, ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

«Χαμόγελο του Παιδιού»

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνισή του ή μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».