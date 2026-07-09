Θρίλερ στις Σέρρες: Οικογένεια πήγε να παραλάβει σορό και διαπίστωσε ότι δεν ήταν ο συγγενής της

Ένα σοβαρό περιστατικό με λανθασμένη παράδοση σορού διερευνά το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, μετά την αποκάλυψη ότι οικογένεια αποβιώσαντος ασθενούς παρέλαβε διαφορετική σορό από αυτή που αντιστοιχούσε στον συγγενή της.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι έχει ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ έχουν ξεκινήσει όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Δύο θάνατοι μέσα στην ίδια ημέρα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου Σερρών, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν δύο θάνατοι ασθενών. Στις 17:22 απεβίωσε στην Παθολογική Κλινική ένας 86χρονος άνδρας με τα αρχικά Β.Λ., κάτοικος Σερρών. Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 01:44, είχε καταλήξει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ένας 79χρονος μουσουλμάνος ασθενής με τα αρχικά Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης.

Η λάθος αναγνώριση και η αποκάλυψη του προβλήματος

Οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη προσήλθαν στο νοσοκομείο την Τρίτη 7 Ιουλίου και, μετά τη διαδικασία αναγνώρισης, παρέλαβαν τη σορό. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, όταν συγγενείς του 86χρονου Β.Λ. πήγαν στο νοσοκομείο για την παραλαβή της σορού, διαπίστωσαν ότι αυτή δεν ανήκε στον άνθρωπό τους, σύμφωνα με το Lion news.

Το γεγονός κινητοποίησε άμεσα τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία επικοινώνησε με την οικογένεια του 79χρονου από την Ξάνθη.

Έρευνα για το πώς έγινε το λάθος

Οι συγγενείς του 79χρονου αρχικά επέμειναν ότι είχαν αναγνωρίσει τον δικό τους άνθρωπο, ο οποίος είχε ήδη ταφεί σε μουσουλμανικό νεκροταφείο την ίδια ημέρα.

Παράλληλα, τους ζητήθηκε να επιστρέψουν στο νοσοκομείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα διαδικασία αναγνώρισης της σορού που παραμένει στο νεκροτομείο.

Την ίδια ώρα, ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, ώστε να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εξέφρασε τη λύπη της προς τις δύο οικογένειες για την αναστάτωση που προκλήθηκε και διαβεβαίωσε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

«Με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλιπόντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το νοσοκομείο έχει ήδη προχωρήσει στη διενέργεια κατεπείγουσας ΕΔΕ.