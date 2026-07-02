Ταϊλάνδη: 11χρονος παρέσυρε με αγροτικό και σκότωσε οκτώ βουδιστές μοναχούς - Σκληρές εικόνες

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όταν αγροτικό όχημα που οδηγούσε ένα αγόρι ηλικίας μόλις 11 ετών έπεσε πάνω σε ομάδα βουδιστών μοναχών που συμμετείχαν σε θρησκευτική πομπή. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ μοναχών και τον τραυματισμό περισσότερων από δέκα ατόμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Μουκνταχάν, όπου συνολικά 35 μοναχοί και πέντε πιστοί πραγματοποιούσαν προσκυνηματική πορεία κατά μήκος επαρχιακού δρόμου. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το όχημα εισήλθε στην πορεία και παρέσυρε τους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, πέντε μοναχοί έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ακόμη τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Αρκετοί τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

ΦΩΤΟ: Reuters

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 11χρονος φέρεται να πήρε το αγροτικό όχημα των γονιών του χωρίς την άδειά τους, πριν χάσει τον έλεγχο και πέσει πάνω στη θρησκευτική πομπή. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με προσωπικά αντικείμενα των μοναχών σκορπισμένα στο οδόστρωμα και το όχημα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Προσοχή: Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Μετά το πολύνεκρο τροχαίο, το νοσοκομείο της Μουκνταχάν απηύθυνε επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία, καθώς οι ανάγκες για αίμα αυξήθηκαν λόγω των σοβαρών τραυματισμών.

Οι Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα για το τραγικό συμβάν.