Φρίκη στην Ταϊλάνδη: 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα - Χειροπέδες σε 46χρονο Αυστραλό

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας μιας 17χρονης στην Ταϊλάνδη, μετά τη σύλληψη ενός 46χρονου Αυστραλού, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τον εντοπισμό της σορού της ανήλικης μέσα σε βαλίτσα στην Πατάγια.

Ο ύποπτος προφυλακίστηκε μετά την ανάκρισή του και εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που εξετάζονται σε βάρος του, την ίδια ώρα που αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και πρόσθετα στοιχεία της έρευνας, προτού του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικό κίνητρο, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (26/6) στο διεθνές αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, την ώρα που επιχειρούσε να αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό το Περθ της Αυστραλίας.

Οι ισχυρισμοί του υπόπτου

Τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε αποσπάσματα από την ανάκρισή του, στα οποία φέρεται να παραδέχεται ότι προκάλεσε τον θάνατο της 17χρονης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας, επειδή, όπως ισχυρίζεται, η ανήλικη τον απείλησε με μαχαίρι.

«Λυπάμαι για ό,τι συνέβη στην κόρη σας. Ήταν πέρα από τον έλεγχό μου», φέρεται να δήλωσε απευθυνόμενος στους γονείς του θύματος.

Τα βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας, που βρίσκεται στα χέρια των ερευνητών, καταγράφεται ο 46χρονος να εισέρχεται σε κτίριο της Πατάγια μαζί με τη 17χρονη το βράδυ της Τετάρτης.

Λίγες ώρες αργότερα, εμφανίζεται να αποχωρεί μόνος του, μεταφέροντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία τοποθετεί στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί εντόπισαν τη βαλίτσα δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές. Στο εσωτερικό της βρέθηκε η σορός της 17χρονης, η οποία έφερε εμφανή τραύματα, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ανήλικη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ