Ρώσος σκιτσογράφος και επικριτής του Πούτιν δολοφονήθηκε στην Πολωνία: Πυροβολήθηκε στον δρόμο

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Ένας Ρώσος σκιτσογράφος και επικριτής του Πούτιν δολοφονήθηκε χθες Δευτέρα (15/6) στην Πολωνία, έγκλημα για το οποίο συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η πολωνική εισαγγελία και η αστυνομία.

Ο 44χρονος Ρόμπερτ Κουζοφκόφ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, πυροβολήθηκε εξ επαφής και σκοτώθηκε στην Μπιάλα-Ποντλάσκα, κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

«Ερευνα διεξάγεται (...) για τον φόνο υπηκόου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ηλικίας 44 ετών (...) γνωστού στα μέσα με το όνομα Σεμιόν Σκρεπέτσκι», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Λούμπλιν.

Убитый художник-акционист Семен Скрепецкий неоднократно оскорблял власти Чечни. Два дня назад он опубликовал очередную картину с изображением Рамзана Кадырова в образе свиньи 🔽https://t.co/twlI0LtCIZ pic.twitter.com/SISUtiZ3W7 — Важные истории (@istories_media) June 15, 2026

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι σκοτώθηκε χθες το πρωί στον δρόμο από άνδρα που τον πυροβόλησε με περίστροφο τρεις φορές. Οταν ο καλλιτέχνης έπεσε, ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής.

Η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη (17/6).

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι έγινε γνωστός από τα συχνά προκλητικά σκίτσα του που αναπαριστούσαν πολιτικές προσωπικότητες της Ρωσίας όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γιόζεφ Στάλιν, ο τσετσένος Ραμζάν Καντίροφ, αλλά και ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι εγκαταστάθηκε στην Πολωνία το 2021 δηλώνοντας ότι φοβάται πολιτική δίωξη στην Ρωσία.

Στην Πολωνία, διατήρησε την εικονοκλαστική του στάση και συμμετείχε σε εκδηλώσεις της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ