Ζελένσκι κατά Πούτιν: «Η Ρωσία επέλεξε για ακόμη μία φορά τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε έντονα στην απόρριψη της πρότασής του για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική πλευρά «επέλεξε για ακόμη μία φορά τον πόλεμο».

Σε βιντεοσκοπημένο νυχτερινό μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Μόσχα «δεν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο», εκτιμώντας ότι η στάση αυτή «θα απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο».

Η θέση του Κρεμλίνου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας στην ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε ότι «δεν βλέπει τον λόγο» για μια τέτοια συνάντηση, υπογραμμίζοντας πως αυτό που απαιτείται είναι μια «μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία».

Από το βήμα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία μέσω κυρώσεων, ενώ χαρακτήρισε την επιστολή Ζελένσκι σε ορισμένα σημεία «αγενή» και μη ειλικρινή ως προς την πρόθεση διαλόγου.

Η πρόταση Ζελένσκι για συνάντηση

Στην ανοιχτή επιστολή του, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προτείνει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν, εκφράζοντας ταυτόχρονα ετοιμότητα για «πλήρη κατάπαυση του πυρός» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Απέρριψε τη Μόσχα ως τόπο διεξαγωγής και πρότεινε ως εναλλακτικές χώρες όπως η Ελβετία, η Τουρκία και κράτη του αραβικού κόσμου, που –όπως ανέφερε– «παραδοσιακά φιλοξενούν ηγέτες για την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης».

Έκκληση για απευθείας διάλογο

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι οι ηγέτες πρέπει να αναλαμβάνουν προσωπικά την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων, ζητώντας να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για μια πιθανή συνάντηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει οι διαπραγματεύσεις να «χάνονται σε διπλωματικό πινγκ πονγκ» ή να μεταφέρονται σε τεχνικές ομάδες χωρίς ουσιαστική πρόοδο.