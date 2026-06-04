«Αρκετά με τον πόλεμο»: Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν για ειρήνη και διαπραγματεύσεις

Την πλήρη κατάπαυση του πυρός αλλά και τις άμεσες συνομιλίες τετ-α-τετ ζήτησε μέσω ανοιχτής επιστολής ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» αναφέρει ο Ζελένσκι προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Η επιλογή είναι δική σας τώρα. Αρκετά με τον πόλεμο. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Αυτό πρέπει να γίνει έντιμα, με αξιοπρέπεια και με εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί», υπογραμμίζει ο Ουκρανός πρόεδρος στην επιστολή του.

«Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος μέσω μιας άμεσης συνεργασίας μεταξύ ενώπιος ενωπίω. Προτείνω μια συνάντηση», έγραψε ο κ. Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο ήταν «έτοιμο για πλήρη κατάπαυση του πυρός καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Στην ανοιχτή επιστολή του, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι «η πρώτη γραμμή σήμερα είναι η γραμμή από την οποία πρέπει να ξεκινήσει η διπλωματία».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρότεινε τον καθορισμό σαφούς ημερομηνίας για μια συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου. Υποστηρίζει επίσης ότι μια «ανταλλαγή όλων για όλους» θα ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης για τις δύο πλευρές.



«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διάστημα διαρκούν οι διαπραγματεύσεις», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «μια προσπάθεια να επιβληθεί πραγματική σιωπή είναι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουν οι συνομιλίες».

Και ενώ ο Πούτιν έχει υπονοήσει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες ως μεσολαβητής, καθώς «δεν είναι ουδέτερη», ο Ζελένσκι σημειώνει ότι «όσοι έχουν πραγματικά την ικανότητα να επηρεάσουν την κατάσταση θα πρέπει να συμπεριληφθούν».

Ο Ζελένσκι προσθέτει ότι εάν ο Πούτιν δεν «καταλήξει προσωπικά στο συμπέρασμα ότι είναι καιρός να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», η Ουκρανία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ύπαρξή της.

Ολόκληρη η επιστολή του Ζελένσκι

«Όταν αναλάβατε την εξουσία στη Ρωσία πριν από περισσότερα από 26 χρόνια, πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία σάς έβλεπαν θετικά. Έτσι είχαν τα πράγματα. Αυτό όμως ανήκει πια στο παρελθόν. Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών βλέπει θετικά το γεγονός ότι τα drones μεγάλου βεληνεκούς μας επισκέφθηκαν την έναρξη του φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, διανύοντας μια απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτή η απόσταση δεν αποτελεί το όριο των δυνατοτήτων μας.



Για 26 χρόνια, η παραμονή σας στην εξουσία άλλαξε πλήρως την ατζέντα των σχέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Από τις συζητήσεις για το εμπόριο και άλλα πολιτικά ζητήματα, τα έθνη μας πέρασαν στο να μιλούν σχεδόν αποκλειστικά για πλήγματα και απώλειες. Έχετε περάσει σχεδόν το μισό της 26ετούς θητείας σας στην εξουσία στη Ρωσία διεξάγοντας πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Ό,τι κι αν λέτε για το ΝΑΤΟ, τη γεωπολιτική ή τη ρωσική γλώσσα, αυτός ο πόλεμος είναι δική σας προσωπική επιλογή, ένας πόλεμος χωρίς πραγματική αιτία. Έτσι θα τον καταγράψει η ιστορία.

Αυτά τα χρόνια θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά. Ακούμε συχνά ότι νιώθετε άνετα με αυτόν τον πόλεμο. Φυσικά, όχι στις περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλεια της κατοικίας σας στο Βαλντάι ή την παρέλασή σας στη Μόσχα. Η δική σας ζωή είναι πολύτιμη για εσάς. Την ίδια ώρα, όλοι βλέπουμε ότι οι Ρώσοι αρχίζουν επιτέλους να νιώθουν λιγότερο άνετα με αυτή την πραγματικότητα, με το γεγονός ότι ο πόλεμος φέρνει όλο και περισσότερες αρνητικές συνέπειες στη Ρωσία.

Δεν τους αρέσουν τα drones και οι πύραυλοί μας. Δεν τους αρέσουν οι ελλείψεις σε βενζίνη και οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές. Δεν τους αρέσουν οι διαρκείς περιορισμοί. Δεν τους αρέσει η πρόθεσή σας να ξεκινήσετε ένα δεύτερο κύμα επιστράτευσης προκειμένου να επεκτείνετε τον πόλεμο σε άλλη κατεύθυνση στην Ουκρανία ή να τον χρησιμοποιήσετε εναντίον άλλων χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία. Δεν τους αρέσει το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται τέλος στον πόλεμό σας. Ναι, μπορείτε ακόμα να αναγκάζετε τους Ρώσους να υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο. Όμως οι πόροι σας συρρικνώνονται σημαντικά. Δεν θα έχετε αρκετά χρήματα ή πολιτικό κεφάλαιο για να συνεχίσετε να αγοράζετε την πίστη των Ρώσων με τον τρόπο που το κάνατε τα τελευταία 26 χρόνια. Κι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα βοηθήσει να έρθει πιο κοντά αυτή η στιγμή.

Όπως αρέσει και σε εσάς τον ίδιο να λέτε, «πρέπει να κάνουμε τους λογαριασμούς». Χθες έλαβα μια αναφορά για τις απώλειες του στρατού σας στο μέτωπο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Για άλλη μια φορά, ο αριθμός ξεπέρασε τους 30.000 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σοβαρά. Διατηρούμε αυτό το επίπεδο μήνα με τον μήνα και έχουμε βίντεο που επιβεβαιώνει κάθε μία από τις απώλειές σας, δεν πρόκειται για κούφιους ισχυρισμούς. Γνωρίζουμε ότι το 63% των απωλειών σας στο πεδίο της μάχης είναι νεκροί, ενώ μόνο το 37% είναι τραυματίες. Στον 21ο αιώνα, κανένας στρατός δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια αναλογία. Και το ποσοστό των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Δεν είναι ότι εμείς στην Ουκρανία ανησυχούμε για τη μοίρα των Ρώσων στρατιωτών μετά από όλα όσα έφερε ο πόλεμός σας στη χώρα μας. Εμένα όμως με νοιάζουν οι Ουκρανοί. Χάνουμε τους ανθρώπους μας και κάθε απώλεια είναι επώδυνη για εμάς. Ακόμη και όταν η αναλογία των ουκρανικών απωλειών προς τις ρωσικές απώλειες είναι ένα προς πέντε ή ένα προς έξι, εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία. Έχει επίσης σημασία το γεγονός ότι αναβάλλετε τακτικά, κάθε λίγους μήνες, τις δικές σας προθεσμίες για την κατάληψη των περιοχών μας, ειδικά της περιοχής του Ντονέτσκ. Και δεν θα την καταλάβετε ούτε φέτος.

Όμως εμείς στην Ουκρανία δεν θέλουμε έναν μόνιμο πόλεμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη. Και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Είμαι πεπεισμένος ότι η πλειονότητα των Ρώσων θα ανταποκρινόταν θετικά σε αυτό, και το ξέρετε.

Πολλοί δεν πίστευαν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αντέξει για τόσο πολύ καιρό. Εσείς δεν το πιστέψατε. Και όσοι σας συμβούλευαν δεν το πίστεψαν επίσης. Αυτό ήταν ένα λάθος. Δεν περιμένατε μια πλήρους κλίμακας αντίσταση από την Ουκρανία και δεν προβλέψατε ότι τα πράγματα θα έφταναν μέχρι εδώ. Κι όμως, εδώ είμαστε όλοι, στο πέμπτο έτος αυτού του πολέμου πλήρους κλίμακας. Μη φοβάστε να πάρετε τον δρόμο της εξόδου από αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το κυριότερο που απαιτείται από εσάς τώρα.

Η Ουκρανία διατήρησε την ανεξαρτησία της. Και θα τη διατηρήσει. Παρά τις αντίθετες προβλέψεις. Ενώσαμε πολλούς σε όλο τον κόσμο για να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας και εναντίον σας. Βρήκαμε τα όπλα και τη χρηματοδότηση που χρειαζόμασταν. Εμείς λαμβάνουμε υποστήριξη. Εσείς λαμβάνετε κυρώσεις. Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη για την Ουκρανία, η δικαιοσύνη που επιδιώκουμε και η δικαιοσύνη που μπορεί να επιτευχθεί. Δεν θα επιτρέψουμε να πετύχουν όσοι προσπαθούν να σας πείσουν ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα χαλαρώσουν σημαντικά και ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα μειωθεί αισθητά, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή στη στάση σας απέναντι στην Ουκρανία. Το παράδειγμα του Όρμπαν δείχνει πώς καταλήγουν στην απαξίωση όσοι επιλέγουν να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμό της εναντίον μας.

Η Ουκρανία άντεξε σε σκληρούς χειμώνες, την ώρα που εσείς προσπαθούσατε να καταστρέψετε το ενεργειακό μας σύστημα. Κρατήσαμε γερά και, ακόμα και στο σκοτάδι, η ανθεκτικότητα των Ουκρανών παρέμεινε ανέπαφη. Μεταφέραμε τον πόλεμο στο έδαφός σας και δεν θα είχατε καταφέρει να τον αντιμετωπίσετε χωρίς τη βοήθεια της Βόρειας Κορέας. Είστε ο πρώτος ηγέτης της Ρωσίας που στράφηκε στην Πιονγιάνγκ για βοήθεια. Σήμερα εξαρτάστε πλήρως από την Κίνα, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της Ρωσίας.

Πιστέψατε ότι οι Ουκρανοί δεν θα είχαν τη δύναμη να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Κι όμως σήμερα, ο λαός μας βοηθά τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο να χτίσουν τη δική τους άμυνα. Ελπίζατε σε εσωτερικές αναταραχές στην Ουκρανία. Αντίθετα, ήταν οι δικοί σας στρατιωτικοί σχηματισμοί που οργάνωσαν ανταρσία εναντίον σας. Στις 23 Ιουνίου συμπληρώνεται άλλη μια επέτειος από εκείνο το γεγονός, και η σιωπή δεν θα σβήσει αυτό το γεγονός από την ιστορία. Τώρα είστε εσείς αυτός τον οποίο οι ίδιοι οι αξιωματούχοι, οι επιχειρηματίες και οι προπαγανδιστές σας κοιτάζουν με εμφανή κόπωση. Ο κόσμος μπορεί να το δει.

Ο κόσμος δεν κουράστηκε από την Ουκρανία, όπως ελπίζατε για καιρό ότι θα συμβεί. Υπάρχει όμως αυξανόμενη κόπωση με τη Ρωσία, ακόμη και μεταξύ εκείνων στον ευρύτερο κόσμο που σας βοηθούν να παρακάμψετε τις κυρώσεις και να κρατήσετε την οικονομία σας όρθια. Δεν μπορεί να μην το παρατηρείτε. Μετά από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία αρχίζει να αφήνει το σημάδι της. Και με τον χρόνο, η κόπωση μαζί σας μόνο θα μεγαλώνει.

Έχουμε δει αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών που δείχνουν ότι εξετάζετε τώρα σχέδια για τη συνέχιση του πολέμου το 2027 και το 2028. Γνωρίζουμε επίσης ότι ελπίζετε πως οι βαλλιστικοί πύραυλοι θα επιτύχουν για εσάς ό,τι όλα τα άλλα απέτυχαν να επιτύχουν. Θέλετε να παρασύρετε τη Λευκορωσία ακόμη πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο, και είμαστε πλέον αναγκασμένοι να προετοιμαστούμε και γι' αυτό. Βλέπουμε ότι προσπαθείτε να ενορχηστρώσετε κάτι γύρω από την Υπερδνειστερία. Οι προπαγανδιστές σας απειλούν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάθε χώρα που συνορεύει με τη Ρωσία. Θέλετε πραγματικά να τα περάσετε όλα αυτά;

Η επιλογή είναι δική σας τώρα. Αρκετά με τον πόλεμο. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Αυτό πρέπει να γίνει έντιμα, με αξιοπρέπεια και με εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους.

Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω απευθείας εμπλοκής μεταξύ μας και εσάς. Προτείνω μια συνάντηση. Όλοι άκουσαν τους εκπροσώπους σας, χαμογελώντας, να λένε ότι θα μπορούσα δήθεν να πάω στη Μόσχα. Αλλά μετά από αυτά τα 26 χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα να κάνει ένας Ουκρανός ηγέτης στην πρωτεύουσά σας, όπως ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα να κάνει ένας Ρώσος ηγέτης στο Κίεβο.

Υπάρχουν χώρες που παραδοσιακά έχουν φιλοξενήσει ηγέτες για την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης. Η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του αραβικού κόσμου, πολλές είναι ικανές και πρόθυμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση. Οι ηγέτες είναι αυτοί που επιλύουν τα ζητήματα-κλειδιά. Αυτό συνέβαινε πάντα και αυτό θα συμβαίνει πάντα. Προτείνω να ορίσουμε μια σαφή ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση.

Ακούσαμε ότι σας υποσχέθηκαν στην Αλάσκα την επίλυση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη. Βλέπετε όμως και ο ίδιος ότι τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά ζητήματα δεν αποφασίζονται στο Άνκορεϊτζ. Άλλοι συμφωνημένοι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο διμερές κανάλι που θα δημιουργηθεί μεταξύ μας. Δεδομένου ότι ο πόλεμος διεξάγεται στην Ευρώπη και εφόσον η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας, ενώ αναζητάτε και εσείς εγγυήσεις ασφάλειας για τον εαυτό σας, θα ήταν λογικό να εμπλακούν εκείνοι που μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν ως εγγυητές.

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, εκείνοι που έχουν πραγματικά την ικανότητα να επηρεάσουν την κατάσταση. Πιστεύουμε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας. Αυτό είναι που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας για το δικό μας μέρος του κόσμου.



Έχουμε ήδη βιώσει πολλές συμφωνίες με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών του Μινσκ, οι οποίες τελικά απέτυχαν. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να βρούμε άμεσες απαντήσεις μεταξύ μας στα ερωτήματα που παραμένουν και να μην κρυβόμαστε από δύσκολα ζητήματα πίσω από φόρμουλες, τεχνικές ομάδες εργασίας ή ατελείωτο χαμένο χρόνο στη διπλωματία των εκ shuttle συναντήσεων.

Ο πόλεμός σας έχει απομακρύνει μόνιμα την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η γραμμή του μετώπου σήμερα είναι η γραμμή από την οποία πρέπει να ξεκινήσει η διπλωματία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι μια καθιερωμένη πρακτική και οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω από το Ιράν απλώς ενισχύουν αυτό το σημείο. Μια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί πραγματική σιωπή είναι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουμε να μιλάμε ο ένας στον άλλον. Πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν απλώς μια προσπάθεια, αλλά μια πραγματική κατάπαυση του πυρός, αν αυτό είναι που θέλετε.

Γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μια κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής όπου σταματούν οι εχθροπραξίες. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου «όλων με όλους», και αυτό θα μπορούσε να γίνει ένας καλός πρόλογος για τον τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να γίνουν σοβαρά βήματα για την επιστροφή των πολιτών και των παιδιών που απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πρέπει να προσδιορίσουμε τι είδους μέλλον περιμένει τις γενιές των Ουκρανών και των Ρώσων που θα έρθουν μετά από εμάς.

Εάν δεν καταλήξετε προσωπικά στο συμπέρασμα ότι είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της. Θα έχουμε εκείνους που μας υποστηρίζουν. Αλλά και εσείς θα πρέπει να πολεμήσετε πολύ πιο σκληρά για τη δική σας ύπαρξη, όχι της Ρωσίας, αλλά τη δική σας. Και αυτό δεν αποτελεί απειλή από εμένα ή από την Ουκρανία. Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε καλά: όταν η Ρωσία κουράζεται, η αλλαγή έρχεται.

Μπορούμε να εργαστούμε προς αυτή την κόπωση.

Μπορείτε να σταματήσετε τον πόλεμό σας.

Αιώνια η μνήμη σε όλους εκείνους των οποίων η ζωή αφαιρέθηκε από αυτόν τον πόλεμο.

Δόξα στην Ουκρανία!»