Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 2026: Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο - Η θέση της Ελλάδας

Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και η πολιτική αστάθεια επηρεάζουν ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη, ο νέος Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 2026 καταγράφει μια ανησυχητική πραγματικότητα: ο κόσμος γίνεται λιγότερο ειρηνικός.

Η ετήσια έκθεση του Institute for Economics and Peace (IEP), που αξιολογεί 163 χώρες, δείχνει ότι η παγκόσμια ειρηνικότητα μειώνεται για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 119 χώρες εμφανίζουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με το 2008, κυρίως εξαιτίας συγκρούσεων, πολιτικής αστάθειας και αυξημένων κοινωνικών εντάσεων.

Για την κατάρτιση της λίστας χρησιμοποιήθηκαν 23 διαφορετικοί δείκτες, μεταξύ των οποίων τα επίπεδα εγκληματικότητας, η πολιτική σταθερότητα, οι ένοπλες συγκρούσεις, η κοινωνική ασφάλεια και ο βαθμός στρατιωτικοποίησης κάθε χώρας.

🆕 Global Peace Index 2026 – Report Out Now!

Record Conflicts Drive Peace to Historic Low as AI warfare surges



The 2026 GPI reveals a world struggling with the economic consequences of a record-high number of conflicts that are increasingly interconnected and difficult to… pic.twitter.com/sypo3H5gMl — Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) June 9, 2026

Η Ισλανδία παραμένει στην κορυφή του κόσμου



Τα κράτη που ξεχωρίζουν για το επίπεδο ασφάλειάς τους διαθέτουν συνήθως ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: ελάχιστα περιστατικά βίας, αξιόπιστους θεσμούς, ισχυρό αίσθημα εμπιστοσύνης στην κοινωνία, αρμονικές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη και εξαιρετική ποιότητα ζωής.

Για 19η συνεχόμενη χρονιά, η Ισλανδία διατηρεί τον τίτλο της πιο ειρηνικής χώρας στον πλανήτη. Η πρωτιά της δεν αποτελεί έκπληξη. Η χώρα ξεχωρίζει για την απουσία μόνιμου στρατού, τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας και το υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, αυτά τα χαρακτηριστικά χτίζονται σε βάθος δεκαετιών και δεν μεταβάλλονται εύκολα, γεγονός που εξηγεί γιατί οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή του δείκτη παραμένουν συνήθως σταθερές από χρόνο σε χρόνο.

Unsplash

Οι 10 πιο ειρηνικές χώρες του πλανήτη



Η φετινή κατάταξη επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Ευρώπης και των χωρών με υψηλό επίπεδο κοινωνικής σταθερότητας.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται:

Ισλανδία Νέα Ζηλανδία Ελβετία Σλοβενία Ιρλανδία Δανία Αυστρία Πορτογαλία Σιγκαπούρη Φινλανδία

Η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε στη δεύτερη θέση, καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού όσον αφορά την απουσία ενεργών συγκρούσεων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία της Σλοβενίας στην τέταρτη θέση, γεγονός που την καθιερώνει ως μία από τις πιο ασφαλείς και σταθερές χώρες της Ευρώπης.

Moscow - Reuters

Ποιες χώρες βρίσκονται στον πάτο της λίστας



Στην αντίθετη πλευρά της κατάταξης βρίσκονται χώρες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολέμους, πολιτική αστάθεια και σοβαρές κοινωνικές κρίσεις.

Η Ρωσία καταγράφεται ως η λιγότερο ειρηνική χώρα στον κόσμο για το 2026. Την πεντάδα των τελευταίων θέσεων συμπληρώνουν:

Σουδάν

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ουκρανία

Ισραήλ

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη θέση αυτών των χωρών.

Institute for Economics & Peace

Institute for Economics & Peace

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί το πιο ήρεμο σημείο του πλανήτη



Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη παραμένουν οι πιο ειρηνικές περιοχές παγκοσμίως.

Αντίθετα, η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής συνεχίζει να καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις, λόγω των μακροχρόνιων συγκρούσεων, της πολιτικής αστάθειας και των ζητημάτων ασφάλειας που παραμένουν άλυτα.

Reuters

Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος



Θετικά είναι τα νέα για την Ελλάδα. Η χώρα βελτίωσε τη θέση της κατά δύο θέσεις σε σχέση με πέρυσι και κατατάσσεται πλέον στην 53η θέση παγκοσμίως.

Παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά από τις κορυφαίες χώρες της λίστας, η άνοδος θεωρείται ένδειξη βελτίωσης σε αρκετούς από τους δείκτες που αξιολογούνται.

Οι μεγάλες θετικές εκπλήξεις της φετινής έκθεσης

Η μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφηκε στην Πολωνία, η οποία ανέβηκε 23 θέσεις και βρέθηκε στην 22η θέση παγκοσμίως. Σημαντικές βελτιώσεις εμφάνισαν επίσης η Γκαμπόν, το Λεσότο, η Ουκρανία και η Τουρκία.

Στην περίπτωση της Τουρκίας, η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην πρόοδο που καταγράφεται στη διαδικασία αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ της κυβέρνησης και του PKK.

Οι χώρες που επιδεινώθηκαν περισσότερο

Στον αντίποδα, το Νεπάλ παρουσίασε τη μεγαλύτερη υποχώρηση παγκοσμίως, μετά τις κοινωνικές αναταραχές και τις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν το 2025. Ακολούθησαν το Τσαντ, η Δημοκρατία του Κονγκό, το Πακιστάν και η Τανζανία.

Αξιοσημείωτη είναι και η επιδείνωση στις ΗΠΑ, οι οποίες υποχώρησαν στην κατάταξη λόγω αυξημένης πολιτικής πόλωσης, εντάσεων και συχνότερων βίαιων διαδηλώσεων, καταλαμβάνοντας πλέον την 134η θέση.

Τι σημαίνει πραγματικά ο Δείκτης Ειρήνης για τους ταξιδιώτες

Παρότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες αξιολόγησης της σταθερότητας των χωρών, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι δεν μετρά αποκλειστικά την ασφάλεια των επισκεπτών.

Μια χώρα μπορεί να καταγράφει υψηλή ειρηνικότητα συνολικά, αλλά να υπάρχουν τοπικές εστίες κινδύνου ή ειδικές συνθήκες που απαιτούν προσοχή.

Γι’ αυτό και οι ταξιδιώτες καλούνται να χρησιμοποιούν τον δείκτη ως έναν γενικό οδηγό για τη σταθερότητα ενός προορισμού, συνδυάζοντάς τον πάντα με τις επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες και τις επικαιροποιημένες πληροφορίες ασφαλείας.

Το βασικό μήνυμα της φετινής έκθεσης, πάντως, είναι σαφές: παρά τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, η ειρήνη εξακολουθεί να αποτελεί ένα αγαθό που δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.