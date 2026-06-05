«Δικό μας το drone που εξερράγη στη Ρουμανία», παραδέχεται το Κίεβο -«Ευθύνονται ρωσικές παρεμβολές»

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ουκρανικό ναυτικό drone σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα βγήκε εκτός ελέγχου αφού δέχθηκε τις παρεμβολές των ρωσικών ηλεκτρονικών αντιμέτρων και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία.



Η Ουκρανία, στη συνέχεια, επικοινώνησε με τη Ρουμανία για να προειδοποιήσει τη ρουμανική πλευρά και να αποφευχθούν θύματα, υπογραμμίζεται, σχετικά με την ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου.



Νωρίτερα, ο Ρουμάνος υφυπουργός Άμυνας, Ραέν Αραφάτ, επισήμανε ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες και για άλλα θαλάσσια drones, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή και για τον σκοπό αυτό έχουν σηκωθεί ελικόπτερα. Πηγές του Digi24, ανέφεραν πως υπάρχουν άλλα 4 drones με εκρηκτικά στην παράκτια περιοχή του λιμανιού.



Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τη δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού TVR να δίνει live ρεπορτάζ έξω από την εγκατάσταση του λιμανιού, ενώ την ίδια ώρα ακούγεται η έκρηξη:

WATCH: Footage shows naval drone explosion at Romania's Constanța port today. https://t.co/sz5aA9XpyY pic.twitter.com/ZGI5mG7tMM — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 80 άτομα από την Επιθεώρηση Έκτακτων Καταστάσεων της Κωνστάντζας, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 8 πυροσβεστικά οχήματα με σκάλα, μία μονάδα εντατικής θεραπείας, 10 ασθενοφόρα πρώτων βοηθειών, 2 ασθενοφόρα για μαζικά ατυχήματα και 4 ασθενοφόρα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες.



Δεύτερο σοβαρό περιστατικό σε μια εβδομάδα στις ακτές της χώρας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, 5 Ιουνίου, στο Πολιτικό Λιμάνι της Κωνστάντζας, κοντά στην έδρα της Ρουμανικής Υπηρεσίας Διάσωσης Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, αυτοεξερράγη γύρω στις 10:30 π.μ. χωρίς να προκαλέσει θύματα».



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την έκρηξη, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Μαυροβούνιο. «Με έναν πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σύνορά μας, είναι προφανές ότι το περιβάλλον ασφαλείας στο οποίο βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Για τον λόγο αυτό θα διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης», ανέφερε.



Ο ίδιος συνέδεσε τα περιστατικά αυτά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι «τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις αποτελούν άμεσες συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».



Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Ρουμανία, ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ με πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εθνικών συμφερόντων της.