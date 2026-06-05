ΗΠΑ: 18 Ρεπουμπλικάνοι «έσπασαν» τη γραμμή Τραμπ και ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε μια εξέλιξη που θεωρείται ακόμη ένα πολιτικό «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σημαντικός αριθμός Ρεπουμπλικάνων βουλευτών αγνόησε τη θέση της ηγεσίας του κόμματος.

Το νομοσχέδιο, γνωστό ως Ukraine Support Act, εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά, με 18 Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με τους Ρεπουμπλικάνους να στηρίζουν την πρόταση μαζί με τους Δημοκρατικούς.

Washington Changes Its Tune: Billions More for Ukraine



For the first time since Donald Trump returned to office, Congress has made significant progress on a new Ukraine aid package.



The House voted 218–204 to advance the bill, which includes $8 billion in military loans for… pic.twitter.com/iSK5cQ3Z8z — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

Το πακέτο περιλαμβάνει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ενώ προβλέπει και τη χορήγηση δανείων ύψους 8 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση αμυντικών επιχειρήσεων του Κιέβου.

Παρά την έγκρισή του από τη Βουλή, το νομοσχέδιο δύσκολα θα μετατραπεί σε νόμο, καθώς απαιτείται η έγκριση της Γερουσίας και στη συνέχεια η υπογραφή του από τον πρόεδρο Τραμπ.

Νέα διαφοροποίηση Ρεπουμπλικάνων από τον Τραμπ

Η ψηφοφορία αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο εσωκομματικής αμφισβήτησης για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Βουλή κατάφερε να οδηγήσει το νομοσχέδιο σε ψηφοφορία αφού Ρεπουμπλικάνοι υποστηρικτές του μέτρου συνεργάστηκαν με τους Δημοκρατικούς, υπογράφοντας ειδική διαδικαστική πρόταση που επέτρεψε την παράκαμψη της κομματικής ηγεσίας.

Η εξέλιξη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την έγκριση άλλου ψηφίσματος από τη Βουλή, το οποίο ζητούσε να μην προχωρήσει ο Τραμπ σε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν. Αν και η ψηφοφορία είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι τάχθηκαν επίσης απέναντι στη γραμμή του Λευκού Οίκο, μεταδίδει το BBC.

Πιέσεις στον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τη σημασία του ψηφίσματος για το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το αντισυνταγματική προσπάθεια περιορισμού των προεδρικών εξουσιών. Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνεχείς διαφοροποιήσεις εντός των Ρεπουμπλικάνων αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση για τερματισμό των συγκρούσεων και αναζήτηση διπλωματικών λύσεων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εγκατέλειψε τα σχέδια δημιουργίας ειδικού ταμείου κατά της «εργαλειοποίησης» κρατικών μηχανισμών, έπειτα από έντονες αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από στελέχη των Ρεπουμπλικάνων.

Νέα έκκληση Ζελένσκι προς τον Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε την πρότασή του για απευθείας συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε ανοικτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι «θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς» μέχρι ο πόλεμος να επανέλθει στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος, τονίζοντας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω άμεσου διαλόγου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης πλήρη κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια των πιθανών διαπραγματεύσεων, πρόταση που ο Πούτιν είχε απορρίψει νωρίτερα την ίδια ημέρα.